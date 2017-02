Nå er det siste innspurt

Sceneriggingen har pågått hele fredagen, og fra klokken 15.00 er det lydprøver på programmet før den første av i alt tre forestillinger i Trondheims storstue.

Kveldens og morgendagens siste forestilling er begge utsolgt for en god stund siden, så det ble satt opp en ekstraforestilling klokken 16.00 i morgen. Den er det fortsatt billetter å få til, men et blikk på salkartet inne på billettsiden til Olavshallen avslører at det i skrivende stund bare er fire billetter å få blant «hovedplassene» foran scenen. Bakerst på balkongen og ute på sidene av balkongen er det imidlertid plasser ledige.

Over 11.300 publikummere har vært til stede på forestillingene i Aulaen, og når helgens tre forestillinger i Olavshallen er unnagjort vil det totale tallet passere 15.000.