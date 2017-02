3000 år med verdalshistorie på 90 minutter

Tor Martin Nordtømme (20) fra Inndalen i Verdal ble nylig utfordret av det lokale bibliotek til å gjennomføre et Frank Aarebrot-inspirert foredrag. Utfordringen den unge mannen fikk var å holde et foredrag på nitti minutter om tre tusen år med verdalshistorie. En utfordring han tok på strak arm.

- Aldri tatt så feil

Nordtømme forteller at det finnes få kilder fra de eldste hundreårene han skal fortelle om, men at det er gjort mange funn. Da han først takket ja til oppdraget trodde han nitti minutter var for mye, men der tok han grundig feil.

- Jeg var redd for at nitti minutter var for mye, men så feil har jeg aldri tatt før! Det er helt vanvittig mye jeg kan fortelle om, så jeg er nødt til å være selektiv. Jeg fokuserer på historiske begivenheter, og prøver å sette det hele i en sammenheng og reflektere rundt hendelsene. Det er ikke så mange kilder fra de eldste periodene, men det er gjort mange funn, forteller han før han fortsetter:

- Målet mitt er å få frem hvordan samfunnet var og da hvordan folket hadde det i de ulike periodene. Samtidig ønsker jeg å drøfte litt rundt det hele.

Selv er han en stor Aarebrot-fan, og lokalhistorikeren mener denne oppgaven er som å hoppe etter Wirkola.

Fire liter kaffe

Tor Martin har sett samtlige foredrag Frank Aarebrot har hatt på NRK. Og før hvert av programmene har han en fast rutine.

- Jeg gjør klar fire liter kaffe foran programmene hans. Han er virkelig en av Norges aller dyktigste historikere. Jeg har sett samtlige program på NRK med ham, og i tillegg var jeg på Stiklestad da han tok turen dit for noen år tilbake. Konseptet hans er genialt, men jeg tørr ikke å sammenligne meg med ham, sier Nordtømme til avisa.

Han legger også til at hans samfunnsfaglærer ved Verdal videregående skole, Arild Gjerland, hadde Frank Aarebrot som lærer i Bergen.

Ivaretar lokalhistorien

Det å ivareta lokalhistorien ser den unge mannen fra Inndalen på som et viktig samfunnsoppdrag. Stadig vekk holder han foredrag rundt omkring på Innherred, og til høsten skal han blant annet snakke om Armfeldt på alle grunnskolene på Levanger.

- Lokalhistorien er utrolig viktig for oss som bor her. Det er en del av identiteten vår. Hvis du fjerner Trøndelag fra historiebøkene så har du bare permene igjen. Og om du fjerner verdalshistorien fra trøndelagshistorien - hva sitter du igjen med da? Det er mye som har skjedd her, og vi har god grunn til å være stolte, påpeker han.

Tor Martin trekker frem blant annet helter i ulike tragedier, omsorg og evnen til å omstille seg som noe som kjennetegner verdalshistorien.

- Det er jo trossalt historien om oss selv. Jeg merker at ofte treffer jeg godt når jeg holder foredrag, og det er nok fordi jeg snakker indirekte om dem, avslutter han.

Tirsdag 7. mars klokken 19:00 ved Verdal bibliotek skal han holde foredraget som har fått navnet "3000 år med verdalshistorie på 90 minutter". Om han koker opp fire liter kaffe er ikke lett å si, men det er iallfall gratis inngang.