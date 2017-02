Pub, musikk og mat på brygga

Marsimartnan er høytid for Bymuseet i Levanger. Det er en av ukene i året hvor det kommer mest besøkende til Dampskipsbrygga, som eies og driftes av bymuseets frivillige hjelpere. 2017-utgaven er ikke et unntak fra tradisjonen med å samle en rekke utstillere, kunstnere og musikere i bryggelokalet. Under Marsimartnan blir bryggelokalet åpent fra torsdag til lørdag med kaffe- og matsalg, men også en annen nyvinning:

– Vi lager i år Dampskipsbrygga Pub under martnan for å selge øl og vin. Da blir det mulighet for å komme hit for å kose seg på brygga, og vi håper det trekker folk hit for en pause i martnan, sier Torunn Fasting i Bymuseet i Levanger.

Fulle hus

Bymuseet får en sentral rolle under Marsimartnan, og vil holde en rekke arrangementer under martnasdagene. Blant annet har de åpen brygge, med historisk utstilling i 2. etasje fra torsdag til lørdag, samt at de holder Emilies hus åpent torsdag og lørdag. De arrangerer også byvandring med kafferast i hvelvkjelleren i Sjøgata 8. For museets frivillige ildsjeler er martnan en viktig inntektskilde og god profilering.

– Vi selger rundt 100 porsjoner grøt om dagen mye mer kaffe enn det. Det kommer fort 300–400 personer innom brygga hver dag under martnan, og det er aldri mer folk her enn under martnan, sier Solfrid Holberg.

Trekkspill og festmiddag

På Dampskipsbrygga stiller også en rekke utstillere ut håndarbeid og andre produkter for salg. Deriblant Munkeby Nål og Trå, Ingers ullprodukter, Staupshaugen verksted, Rådyrdama og Sand søm og design, samt Steinar Thomassen. Til brygga kommer også Marit Woxholt og Ove Liff for å underholde med trekkspillmusikk. I Emilies hus opptrer dessuten organist Svein Næss på tramporgelet fra klokken 12 både torsdag og lørdag.

– Onsdag kveld lager vi også en velkomstmiddag for forbøndene og andre inviterte. Da blir det rømmegrøt og spekemat. Dette er det 25. året vi gjør stas på de, sier Fasting.

For Solfrid Holberg er det spesielt gøy å se at hennes mors barndomshjem, Emilies hus, kan tas i bruk til fortellerstund, mens brygga brukes til kåseri i 2. etasje med Håkon Hermanstrand om både Armfeldt, samene i Levanger og Tor Martin Nordtømme om Napoleon og Karl Johan.

– Emilies hus har vært i bymuseets eie i 11 år, og det er fint å holde huset åpent for folk under martnan med kaffe og vaffel, sier Holberg.