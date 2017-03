Rein martnaslykke på torvet

– Det virker veldig trivelig og det var større enn jeg trodde. Det er første gang vi er her med rein, forteller sørsamiske Anna-Laila Danielsen (20) fra Snåsa.

Hun hadde tatt turen til Levanger sammen med Isak Danielsen og Anne Kathrin Danielsen. Sammen med hunden Virgga og reinen Latte fulgte hun åpningen klokka elleve. Martnasbesøkende som vil kan få en tur i reinsdyrsleden om de tar turen til martnan torsdag. Dette er eneste dagen det sørsamiske følget vil være på martnan.

– Vi kommer til å kjøre oppi parken her (Øvreparken/Sejersteds park, journ.anm.), forteller Anna-Laila Danielsen.

– Reinens første bytur

Anne Kathrin Danielsen trivdes også i solskinnet kledd i sørsamisk drakt.

– Det er reinens første bytur. Vi syns det er artig at man satser på tradisjon, og jeg ser at det er mye bra i bodene her, sier Anne Kathrin Danielsen om Marsimartnan.

Ordfører Robert Svarva kom selvsagt til åpningen i reinsdyrsleden.

– Litt uvant martnasskyss. Med tanke på støvproblemene vi har hatt i vinter og forslag om stengnings, så kunne det kanskje vært et alternativ å skilte kun for rein. For dem som ikke tok den, så mener jeg både dyret og redaktøren i Innherred, spøkte ordføreren fra scenen nedenfor paviljongen.

Samisk historie også i Levanger

Elle Ristiina Utsi bidro med joik fra scenen. Det er i år 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt i Trondheim i 1917. Marsimartnan markerer dette med en en lokal tanke.

– Levanger er en del av det sørsamiske området, og halvparten av Levanger ligger i et reindyrsbeitedistrikt som går helt ned til jernbanelinja. Vi har en rik sørsamisk historie og har alltid hatt samer som holdt til i fjellet her. Det var fast vinterboplass i mange år ved Tomtvatnet, og de kom alltid på martnan og solgte varene sine, fortalte kultursjef Guri Marjane Sivertsen fra scenen.

Marsimartnan holder det nå gående med arangement på dag- og kveldstid fram til og med lørdag.

Takket tradisjonsbærerne

Svarva takket de mange som bidrar til å holde martnastradisjonen i hevd. Han takket fôrbøndene, Jekta Pauline med mannskap, dragonene og Fosen folkehøgskole.

– Selv om mye er nytt for hvert år på martnan, er det viktig at vi har noen som sikrer vår historiske forankring. En annen tradisjonsbærer fra nyere tid er Hugos Tivoli som også i år stiller til glede for unger i alle aldre, sa ordføreren.

Svarva mener alt ligger til rette for fantastiske martnasdager i Levanger. Værmeldingen viser sol og minustemperaturer.

Fredagens fakkelnatt vil i år starte i Stadionparken.

– Det blir spektakulært også i år, og spennende med ny rute. Jeg oppfordrer alle til å møte opp i god tid, sa Svarva.

Han kunne også fortelle om et spennende besøk i år.

– Vi har besøk av det nordiske Cittaslow med representanter fra Island, Danmark, Finland og Norge som skal bruke dagene til erfaringsutveksling og utvikling i det gode livs navn, fortalte Svarva.

Først martna - så stafett

Noen som allerede har funnet det gode liv i Levanger, er Jorun og Gunnar Hegstad fra Bruborg. De satt ved en av bålplassene på torvet og koste seg.

– Bålet varmer faktisk bra. Jeg har bare en mening om martnasværet og det er at det er fantastisk, og det gleder vi oss over. Vi skal høre på underholdninga, og så har vi planer om å gå innom Emilie hus og biblioteket, forteller Jorun Hegstad.

– Men klokka to skal jeg hjem og se stafett, legger Gunnar Hegstad til.