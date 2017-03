Unge talenter entret scenen

–Som deltaker håper jeg selvfølgelig å gå videre, sier Ylva Støre Myhre.

Ylva håper enten å gå videre med sitt fotoprosjekt som var en skoleoppgave i fjor høst, eller bandet «Nameless» som hun er vokalist i.

–Det er artig å spille egenproduserte sanger, det er de vi håper at bandet skal kunne gå videre med. Sjangeren vi trives best med er rock. Det må være noe med litt trøkk i sier Ylva.

–Vi har nå i alle fall prøvd å gjort vårt beste som band under årets UKM i Verdal. Så nå er det opp til juryen om de mener vi er gode nok til å komme oss videre til fylkesmønstringa senere i år, sier vokalisten i Nameless, Ylva Støre Myhre.

Årets UKM arrangement på Verdal, var kanskje en av av de med færrest påmeldte deltakere. I år var det i programmet for forestillinger bare 5 innslag, og på kunstutstillingsdelen var det 7 separate utstillere. Noe få i antallet var det nok, men kvaliteten på de som hadde meldt seg på holdt veldig bra standard. Dette kunne Sven-Øyvind Bern, rektor ved kulturskolen, bekrefter etter å ha vært gjennom årets UKM program.

Vil ha flere innslag

–Vi skulle gjerne sett at det hadde vært flere innslag og utstillere, men sånn ble det dessverre ikke i år. Dette er noe som skjer ved UKM nasjonalt også. Egentlig er det litt dumt at ikke flere vil eller tørr prøve seg. Her har de en gylden mulighet for å få vist seg fram med det de vil uten at det legges noen føringer på hva man kan bidra med, sier Bern. Årets arrangement har hatt en veldig proff atmosfære med mange frivillige som hjelper til for at dette skal oppleves som en trygg og god scene å stå på for de som deltar, sier rektor ved kulturskolen Sven-Øyvind Bern.