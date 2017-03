– Er så heldig at jeg kan bli med på slike konserter

22. mars blir det en salig blanding av musikalske opplevelser i Alstadhaug kirke, lover Bjarne Brøndbo. Da er han en av hovedpersonene bak konserten, som har fått navnet Trøndergospel.

–For min del handler dette mest om å gjøre noe gøy, og dette er ikke et prosjekt vi gjør for å tjene penger. Det er en artig gruppe mennesker å spille sammen med, og det er noe helt spesielt med å opptre i kirker som på flotte Alstadhaug, sier Brøndbo.

I en travel arbeidshverdag med både spillejobber med DDE og som dommer i Norske Talenter på TV 2, har Bjarne Brøndbo mer enn nok å henge fingrene i. Men miniturneen satte de opp i god tid takket være god planlegging og samlet et lag av svært erfarne musikere: Bjarne Brøndbo, Thomas Brøndbo, Eskil Brøndbo, Terje Tranaas, Eivind Berre, Daniel Viken og gospelkoret SALT samt Steinkjer Gospelkor som gjestekor under ledelse av dirigent Elina Karpinska.

Bare ren glede

Selv betegner de prosjektet som Trøndergospel, med kombinasjonen trønderrockere og gospelkor. Debuten kom i Nidarosdomen i fjor, da de holdt en felles konsert som ga mersmak for alle parter. Det måtte de bare videreutvikle til en turné i småformat. Totalt arrangerer de seks konserter i løpet av en toukersperiode, hvor konsertene avholdes på kveldstid i ukedagene.

–Dette er to prosent butikk og 98 prosent lystbetont. Dette er svært artig for oss alle involverte, sier Brøndbo.

Han vektlegger at det er høy kvalitet i alle ledd av konserten, noe de også har sørget for å sikre med profesjonelle musikere, samt lyd og lys for alle forhold.

–Vi har blant annet med oss Håvard Norøy, som har vært DDEs lydmann i 20 år, for å være sikre på at lyden blir perfekt, sier han.

Forskjellige verdener

–Hvordan er det å spille i en liten kirke på Alstadhaug kontra på en stor scene med flere tusen tilskuere?

–Det er to vidt forskjellige ting. Jeg har vært heldig nok til å få gjøre mye forskjellig, men for en god del år siden hadde jeg nok ikke turt å sette penger på at jeg fikk spille Purpur og gull og gi ut salmeplate og spille i slike kirker. For min del er dette noe jeg sjelden får muligheten til å gjøre. Jeg er så heldig at jeg kan få bli med på slike konserter, hvor vi mikser en salig blanding av både eget repertoar, gospel og nesten over i popverdenen til Mary J. Blige, og så trønderrock i omorganisert form. Det blir en utrolig flott miks av sjangre som ikke sees så ofte, sier Brøndbo stolt.

Konsertturneen avsluttes i Alstadhaug kirke, og har i løpet av de to siste ukene også vært innom Nærøy, Vik, Snåsa og Grong.

–Det blir en fin avslutningen på et så fint sted som Alstadhaug er, sier Brøndbo.