«Elling» nærmer seg 60 år, og har oppdaget internett

Romanfigurens far, Ingvar Ambjørnsen, kommer nemlig til Levanger torsdag kveld for å fortelle om denne bloggen. Det gjør han sammen med journalist og poet Tom Stalsberg som på sin side tar rollen som konferansier, følgesvenn og bokbadevakt.

– Publikum har mildt sagt en interessant og morsom kveld i vente, lover arrangørene.

Forfatteren av de populære bøkene om «Elling» erklærte for 16 år siden at han var ferdig med romanfiguren, men helt sannspådd var han altså ikke.

– Jeg trodde virkelig at jeg var helt ferdig med ham, men plutselig så var han der igjen, etter alle disse årene, med sin litt sånn sutrende stemme. Det kom svært overraskende på, jeg var overhodet ikke forberedt, sier Ingvar, ifølge programomtalen til torsdagens bokbad på Levanger bibliotek.

– Vanligvis tenker jeg at det ikke går an å grave opp gamle lik, men da jeg begynte å få de første livstegnene fra ham, så var han den samme gamle, og jeg kjente ham igjen med en gang. Jeg likte å ha med ham å gjøre igjen, tilføyer forfatteren.

Elling bor nå alene i en mørk og dyster kjellerleilighet i en bakhage på Grefsen i Oslo. Kanskje mer ensom enn noen gang, men så har han til gjengjeld oppdaget nettet, og har begynt å blogge om stort og smått.

– Det var på høstparten i 2013 at jeg begynte å få de første bloggene fra ham. Helt plutselig, og absolutt ikke planlagt. Men jeg har jo en ganske rar jobb, og det gjelder jo å være lydhør for det som dukker opp. Han er en like stor nyhetsnarkoman som før, og like interessert i populærvitenskap. Derfor er bloggformatet perfekt for ham.

Ingvar Ambjørnsen opplyser at bloggen til Elling sirkler rundt ting han er opptatt av. Ting han har lest, sett og hørt. Men innimellom er han også mer privat.

–Elling er jo like gammel som meg, det betyr at han nå er nesten 60, og da får man en del tanker om sin egen barndom og ungdom – som man ikke har som 32-åring, slik Elling var i den første boken. Uansett – det er sterke tekster han leverer.

– De jeg har lest høyt fra bloggen til reagerte mye sterkere enn jeg gjorde selv. De var helt på gråten. Og det er mye humor, lover forfatteren.

Den populære romanserien «Elling» er i tillegg til bøkene, og nå bloggen, også udødeliggjort gjennom flere filmer.