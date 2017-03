Grønlandsfareren fra Levanger

Trønder-Avisa hadde 25. februar, i sitt Plussmagasin, en flott artikkel om Kristian Kristiansen fra Steinkjer som var med Nansen på å krysse Grønland og overvintre i Godthåp 1888–89 sammen med 4 andre. Oluf Dietrichson nevnes også så vidt, men artikkelen forteller ikke hvor han kom fra. Det syns jeg man kunne gjort. Det kan etter mitt syn være gode grunner til å bringe også løytnant og levangermann Dietrichson fram i lyset igjen.

På Grønlandsekspedisjonen var hans oppgaver meteorologiske observasjoner, landmåling og karttegning, noe som hans militære bakgrunn gjorde ham godt skikket til. Oppe på Grønlandsisen målte han ned til – 45 grader. Han var en strålende skiløper, og en kjent historie fra ekspedisjonen var da han ei måneskinns- natt gikk tilbake til forrige stopp for å hente en sveitserost som var blitt gjenglemt! Neste morgen var både han og osten på plass!

Dyktig idrettsmann

Dietrichson hadde vært elev ved fylkets første videregående skole – Borgerskolen på Levanger. Sammen med sin bror Christian og 8 andre gutter fra Levanger avla han Examen artium ved Katedralskolen i Trondheim i 1875. De hadde da vært oppe til eksamen både i gresk og latin i skolen på Levanger og gikk bare 1 år i Trondheim.

Oluf og Christian var sønner av den første overlege på Amtsykehuset på Levanger- Peter Dietrichson. Oluf ble militær, mens broren utdannet seg til lege og ble distriktslege i Hønefoss. Oluf var en dyktig idrettsmann i flere grener- bl.a. sykkel.

Mest kjent var han likevel som skiløper med meget lange skiturer på merittlista. Han hadde bl.a. gått Røros- Levanger på ski. Fridtjof Nansen valgte ham til ekspedisjonen i skarp konkurranse med andre topptrente idrettsfolk. Ole Nilsen Ravna og Samuel Balto var begge flyttsamer fra Karasjok og ble valgt fordi de var fjellvante og gode på ski under vanskelige forhold.

Lærte av inuittene

Under starten av ekspedisjonen dro hver mann kjelke som veidde ca. 100 kilo. Det var en tur for harde og gjennomtrente karer som gikk i over 2 måneder uten å vaske seg eller skifte klær til tross for at de hver dag nok var ganske svette inne i skinnklærne.

Året 1888 var det mye is langs østkysten av Grønland, og polarskuta « Jason» måtte sette ekspedisjonen på isen ganske langt fra land. De drev i liten båt og delvis på isflak ( !) i 2 svært farlige uker før de i det hele tatt kom i land på Grønland. Sjøsyken var ille - særlig for samene. Da de nådde Godthåp på vestkysten, hadde siste skip forlatt før vinteren, og de måtte derfor overvintre der. Her lærte de mye om eskimoenes teknikker – både i klær og ikke minst i kajakk. Nansen la grunnlaget for seinere ekspedisjoner og brukte senere inuittenes teknikker for skinnsko og pesker.

Hedret i Levanger

Andre pinsedag, den 11. juni 1889, var tre av deltakerne fra Nansens Grønlandsekspedisjon på veg innover Trondheimsfjorden med dampskipet «Henrik Wergeland»: Oluf Dietrichson fra Levanger, Otto Sverdrup fra Steinkjer/Bindalen og Karl Kristiansen fra Steinkjer.

Ute i fjorden – mellom Ytterøy og Skogn – ble de møtt av dampskipet «Levanger» som var pyntet og fylt av festkledde mennesker. «Levanger» eskorterte så «Henrik Wergeland» inn til kai på Levanger. Der ble de tre Grønlandsfarerne hilst med salutt, før premierløytnant Dietrichson gikk i land gjennom espalier av faner og medlemmer fra Håndverkerforening, Levanger bys skytterlag og Levanger landsogns skytterlag. «Henrik Wergeland» fortsatte så mot Steinkjer med Sverdrup og Kristiansen.

Ordfører Støre ønsket Dietrichson velkommen heim til sin fødeby Levanger. Premierløytnanten ble så med i et tog av mennesker, og med musikk-korps i spissen eskortert opp til Leira, der Dietrichsons familie bodde den gang. (Kilde: Levangerboka)

Man kan trygt si at det ble gjort stor stas på Grønlandsfarerne på Levanger denne forsommerdagen. Dette var en stor hendelse i ei tid som ellers var ganske dyster for den lille kjøbstad. Da Meråkerbanen åpnet i 1881 gikk hele distriktet inn i en økonomisk depresjon. Den nye togforbindelsen Trondheim – Østersund (Meråkerbanen) flyttet mye av handelen med svenskene, og Innherred kom i ei bakevje. Tre nordtrøndere i Nansens Grønlandsferd var et lysglimt som ble satt pris på.

Som premierløytnant tjenestegjorde Dietrichson i Trondhjem Depotkompani. Dette kompaniet hadde en lengre utmarsj på seinsommeren 1889 – altså like etter at man var kommet heim fra Grønland. Start i Stjørdal – via Meråker til Færsdalen – over fjellet til Sul – landevegen tilbake til Stjørdal (!). Det ble gjort rast på Torvet i Levanger, der ordføreren spanderte øl / melk, sigarer (!) og hvetebrød til hele kompaniet. Vi fornemmer kanskje en svunnen tid – både når det gjelder fysiske utfordringer og en ordførers engasjement.

Avisomtalen i amtstina

Deretter kom en hendelse som Nordre Trondhjems Amtstidende på Levanger omtalte slik:

«…Efterat Mandskabene havde modtaget Proviant, opstilledes Kompagniet Klokken 1 til Afmarch for at fortsætte Landeveien mot Trondhjem. Til Overraskelse for mange kommanderedes Afdelingen først ned i Fjæren ved Toldboden, hvor det blev givet en aparte Opvisning – ikke af den væbnede Trop, men af Grønlandsfareren Præmierløitnant Dietrichson i sin Kajak. Under Forsamlingens livlige Interesse roedes Kajakken med Hurtighed og Behændighed langs Stranden nogle Gange. Tilslut foretog Hr. Dietrichson den interessante Manøvre at lade sitt «Fartøi» hvælve. Han lagde Aaren ind til Kajakken, gik saa rundt med denne og dukkede hurtig op igjen i sin Grønlandske Skindbeklædning, saa han sad lige kjæk i Baaden. Manøvren gjentoges tre Gange og lønnedes med begeistret Bifaldsklap af den paa Land staaende Forsamling. Idet Hr. Dietrichson steg i land og tog sin Kajak paa Skulderen, udbragte Kaptein Huitfeldt et Leve for den tapre Grønlandsfarer og takkede for Opvisningen, idet Kompagniet istemte et trefoldig Hurra ledsaget av Fanfarer…»

Etter Grønlandsturen ble Dietrichson utnevnt til kaptein i infanteriet. I 1918 ble han generalmajor og kommandant i Kristiansand- en jobb han hadde helt inn i 2. verdenskrig.