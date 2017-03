Politiet: – Et godt gjennomført arrangement

De eneste meldingene politiet har fra lørdag kveld og natt til søndag er en beruset person som de plukket opp i Verdal sentrum litt over klokken tre på natta. En mann i slutten av 50-årene ble kjørt hjem av lovens lange arm.

Tre kvarter senere kom det klage på feststøy fra en privatadresse i Verdal, men etter en samtale med huseieren skal det ha roet seg og politiet mottok ingen flere meldinger.

Et par russearrangement på andre kanter av fylket tok det meste av oppmerksomheten hos politiet, som imidlertid fant rom for å stikke innom konserten med Hellbillies i Vukuhallen også.

Patruljen som var der skal ha rapportert om god stemning på stedet, og et vel gjennomført arrangement. Noe småknuffing skal det ha vært, og en og annen festgjenger som var i grenseland for å være overstadig, men utover det gikk alt sammen svært så greit for seg, ut fra hva politiet kunne se.