270.000 kroner til Stiklastadir

Tirsdag kveld offentliggjorde regjeringspartiene Høyre og Frp årets tildeling av gaveforsterkninger til kulturinstitusjoner og prosjekter over hele landet. På listen står et tilskudd på 270.000 kroner til Stiklestad Nasjonale Kultursenter, hvor pengene skal gå til utbedring av logistikk og publikumsmottak ved middelaldergården Stiklastadir og folkemuseet på Stiklestad. Tilskuddet skal også brukes på sosial aktivitet til frivillige som deltar i Spelet om Heilag Olav. Tilskuddet kommer som en gaveforsterkning av et tilskudd på 1,08 millioner kroner fra Stjørdal Museums Venner, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Sparebank1 SMN, Trønder-Avisa, Leif Gudmund Kjønstad og Stiftelsen Fritt Ord.

Falstadprosjekt får også

Samtidig tildeler kulturdepartementet også et tilskudd på 31.250 kroner i gaveforsterkning til Falstadsenteret. De skal få bruke pengene på formidlingsprosjektet "Brevet", og tilskuddet ble utløst av en pengegave på 125.000 kroner fra Stiftelsen Fritt Ord.

- Det er bare å gratulere begge disse institusjonene med tildelingen av totalt 300 000 kr. Både Falstadsentret og Stiklestad Nasjonale Kultursenter har også tidligere mottatt støtte gjennom gaveforsterkningsordningen, og inntrykket er at dette er en ordning som som utgjør en merverdi lokalt og som derfor er blitt svært godt mottatt. Satsinger som ellers ikke ville vært mulig, kan realiseres, sier stortingsrepresentant Elin Rodum Agdestein (H) fra Nord-Trøndelag om tildelingen, hvor også Hæsjgata og prestegårdshagen ved Stjørdal museum fikk 30.000 kroner i gaveforsterkning.

Belønning

Ordningen innebærer at kulturinstitusjoner som får en pengegave fra private givere kan søke Kulturdepartementet om statlig gaveforsterkning på 25 prosent. Slik bidrar staten til å øke private gaver til kulturinstitusjoner. Totalt har regjeringen satt av 51,5 millioner kroner til ordningen i 2017.

- Gaveforsterkingsordningen er svært vellykket. Den store interessen viser at kulturaktørene er flinke til å skaffe seg private givere og å søke på ordningen, og at det finnes private som synes det er viktig å bidra til kunst- og kulturlivet vårt. Regjeringen innførte ordningen fordi vi er opptatt av å skape kultur for flere finansieringskilder til kulturtilbud- og prosjekter. Det er viktig at det systematiske arbeidet blir belønnet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i pressemeldingen.