Avholdsmusikerne blåser i hornet

Levanger Musikkforening er 125 år. Jubileumsåret går selvsagt ikke upåaktet hen, og til helga braker det løs med ny konsert.

– Jubileumsåret fortsetter med at Levanger Totalavholdsforenings musikkorps og Levanger Musikkforening holder konsert på Dampskipsbrygga lørdag 25. mars. På konserten ønsker korpset å gjenskape hva Levanger Totalavholdsforening Musikkorps spilte for 125 år siden, samt hvorfor korpset skifte navn til Levanger Musikkforening fra 17. mai 1898, forteller Jostein Hammer.

Konserten gjennomføres som en basar, uhøytidelig og hvor publikum gis anledning til å trekke konsertnummer. Som vanlig blir det salg av lodd, kaffe og kaker.

Siden musikerne på mange måter er både i det historiske og det nostalgiske hjørnet, har de også utformet en konsertplakat slik tilsvarende annonse så ut da korpset feiret sine første 25 år i 1923. Her kan vi for eksempel lese: «Aftenunderholdning i anledning foreningens 125-årsjubilæum. Lørdag 25.de mars (...) Utlodning – Restauration.»

Den spesifikke datoen for 125-årsdagen til Levanger Musikkforening var 13. mars. Bursdagen ble feiret med kake og sjampanje i forbindelse med en av øvingene. Utad har publikum fått merke Musikkforeningens jubileumsstemning under Fakkelnatta 3. mars, samt fra bod på Marsimartnan. Jostein Hammer lover at korpset vil høres også i tiden framover.

–Program videre for korpset er tradisjonell opptreden under maidagene. 9. til 11. juni får vi besøk av Tistedalen Musikkorps fra Halden. Korpset jubileumskonsert er planlagt til Festiviteten lørdag 28 oktober, forteller han.