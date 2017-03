Johndoe kommer til Levanger

Kritikerfavoritten Johndoe med Jonas Skybakmoen, kjent fra Stjernekamp, i front er klare for å spille konsert på Røstad Scene fredag kveld. Bandet platedebuterte for 13 år siden, og slapp en ny single i februar.

Store hits

Bandet består av Stian Lundberg (trommer), Øystein M. Eide (bass), Jonas Skybakmoen (vokal og gitar) og Terje Uv (gitar). På tidlig 2000-tall ga Johndoe ut platene «Ja Takk Til Trøbbel» (2003), «Pyromantikk» (2004) og «Dødvinkel» (2006), i tillegg til å spille flere hundre konserter i Norge. Singler som «Et sunnhetstegn», «Pyromantikk» og «Kjøtere» ble hyppig spilt på radio. Etter lang tids stillhet kom bandet sammen igjen til to utsolgte konserter på klubben Blæst i hjembyen Trondheim høsten 2013.

EP-klar oppvarmer

Samtidig ga de ut singelen «Lengsel (som aldri forsvinn)», og senere samme høst «Fly og tog og bila». Begge singlene ble listet på P3. I januar 2014 kom nyheten om at bandets første album på nesten åtte år, med tittelen «Slugger», var klart for lansering 7. mars samme år.

Johndoe får selskap av oppvarmingsbandet Kings of the Valley på Røstad. Det er et ferskt band, som blander gammelprogrock og stonerrock. Bandet er basert i Trøndelag, og signerte platekontrakt med Brygga Records i fjor høst. Deres første EP kommer våren 2017.

Røstad Scene er Levangers nye kulturscene, som drives av studenter ved Nord universitet. Der arrangeres det både studentkro og en rekke store og små konserter med en rekke band. I februar spilte Bare Egil Band på samme scene, hvor også Tre Små Kinesere har spilt i senere tid.