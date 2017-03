Bymuseet i Levanger la nylig bak seg etter et vellykket årsmøte på Brusve Gård med 25 frammøtte.

Bymuseet fikk ros og positiv tilbakemelding på aktiviten siste driftsår, og la planer for inneværende.

–Bymuseet forvalter flere hus og en veteranbil kun med frivillighet, og det sentrale spørsmålet ble reist av flere: Er det mulig å tro at dette skal fortsette, formidler gjenvalgt leder Sveinung Havik.

Et aktivt år

Her følger årsmeldingen til Bymuseet i Levanger:

Styret består av: Sveinung Havik, leder, Toralf Granaune, nestleder, Annar J. Johansen, sekretær, styremedlemmer: Solfrid Holberg, Hilde M. Røstad, Jarle Aabakken, Jan H. Johnsen Aarvik, Vararepresentanter: Edbjørn Dalslåen, Kjellrun Støp og Torunn Fasting,

Styret har behandlet 54 saker i 9 møter. Styret er ansvarlig for både planlegging og gjennomføring av utallige arbeidsoppgaver med ulike arbeidsformer. Varamedlemmene deltar på like fot med styremedlemmene og gir styret utvidet kapasitet. Entusiasmen og dugnadsinnstillingen er den viktigste drivkraften i Bymuseet, og har gitt synlige resultater i samarbeid med en stor gruppe frivillige.

Innlegg Bymuseet med klar melding veger Ber rådmann Ola Stene om å rydde opp.

Våre museumshus er på mange måter den perfekte ramme for å kunne samhandle omkring en mer målrettet utvikling. Gjennom flere tiår å ha drevet tradisjonell lokalhistorisk formidling – byvandre og omtale gamle hus – vil vi nå vektlegge og dramatisere lokalhistorien ved å gjenskape «det levde liv» i Gamlebyen.

Vi ser dette i et lengre perspektiv, og tror det ligger et utviklingspotensiale i dette. Det er Torvald Sund som er tekstforfatter, og står bak historien om sjømannsfamilien bosatt i «Rotterdam» - arbeiderstrøket i Sjøgata som ble kalt nettopp det på grunn av de mange guttene fra denne bydelen som i sin tid reiste til sjøs. Og når en sjømann går i land, blir det storm.

Storm hos de menneskene han møter, i det miljøet han bor, og ikke minst i kjærlighetslivet…

«Vi befinn oss i eit hus og ein bakgård i Rotterdam, Levangers arbeidarstrøk med mange sjømannsfamilier. I ein av familiene finn vi den unge kvinna Synnøve, som arbeider som vaskarkjerring på lærarskolen. Ho bur heime saman med mor si, Tordis, mens faren Lorns seglar langs kysten med fraktebåten "Brødrene". På loftet leiger dei ut rom til seminaristen Mattias Kleven. I nabogården bur venninna Else Salberg, også kalla Elske, sidan ho har godhug for karar. Tordis ønskjer sterkt at Synnøve skal gifte seg med lærarkandidat Mattias Kleven, som ho heile tida deggar med, tek klesvask for han og inviterer han på middag. Dottera må da vel skjøna at ho må sjå til å koma seg opp og fram, bli lærarfrue, sjømenn er dårlege ektemenn det har Tordis sjølv erfart med sin Lorns»...

Lager bakgårdskomedie i Emilies hus Torvald Sunds nye forestilling knytter Rotterdam i Levanger til sjømennenes stormfulle liv.

Årlige større arrangement; Marsimartnan, 17. mai, Sommermartnan, Salgsmessa og Førjulsarrangement.

• Marsimartnan på Brygga ble godt besøkt, og populær blant utstillere.

• 17de mai: Åpen dag på Brusve som alle år. Væravhengig!

• Piccoloen og den nye Sjøgata ble markert i Sjøparken lørdag 21. mai.

• Kulturuka markert med lokalhistorisk-rundtur-med-buss og byvandring i Den Historiske Sjøgata.

• Tradisjonell Sommermartnan med Piccoloen i fokus.

• Sommeråpent Brusve ble vellykket og fortsetter når sommer kommer!

• Førjulsmartnan på Torvet ble gjennomført tross elendig værforhold. Nå en tradisjon kommet for å bli.

Våre museumshus:

Brusve Gård/Gimlevegen 1

• Brusve er og blir vår storstue – låna er et av distriktets viktigste bidrag til landets arkitekthistorie.

Får 50.000 til nye vinduer Bymuseet i Levanger får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til restaurering av vinduer ved Brusve gård.

• Brusve er ettertraktet til utleie – barnedåper, bryllup, konfirmasjon, og runde dager – dette gir både godt omdømme og klingende mynt.

• Sist sommer hadde Brusve åpent på lørdager og søndager, og museusmdreng Julius Reinsborg var både vertskap og gartner. Sjelden har Brusve vært så velstelt! Ansvarlig utleier: Kari og Jan H. Johnsen Aarvik

Dampskipsbrygga/Sjøgt. 19B

Dampskipsbrygga er i dag et populært sted som tiltrekker seg folk både inne og ute. Vakkert beliggende ved Sundet og Sjøparken. Tusenårsstokken gir en fin lokalhistorisk innføring til byhistorien for de som kommer til beins eller sjøvegen.

Museet har inngått en leieavtale på servicerom med kommunen for de som benytter «Gjeste-havna».

Utvalget arbeider med planer vedrørende fergemannstrafikken over Sundet. Utleieaktiviten er stor og Bymuseet er svært glad for den positive utvikling for «Kafe Verden» som ble etablert tilbake i 2013. Det er søkt om støtte til nødvendig vedlikehold av Brygga. Ansvarlig utleier: Jarle Aabakken

Bilmuseet Hveding Auto/Sjøgt. 12 B

Dette verkstedet er fra 1915, og er en unik del av et trehuskvartal i Sjøgata. Levanger kommune har en samarbeidsavtale med Norlandia Eiendom som framleier bygningen til Bymuseet. Under en markering den 21. mai ble Kjell Ivar Haltvik æret for sitt imponerende restaureringsarbeid med Piccoloen. Det var en vakker sommerdag med veteranbiler i Sjøgata – Piccoloen gikk i skytteltrafikk langsmed Sundet – mens Levanger Storband spilte i Sjøparken.

Denne veteranbilen er blitt meget populær, og allerede etterspurt både lokalt og utenfor kommunen.

Se, her kjører Levangers eldste bil igjen Tok turen gjennom Sjøgata for første gang på nesten 90 år!

Om vinteren står bilen lagret i øvre glassgård i Rådhuset.

Emilies hus/Sjøgt. 40

De flest som kommer innom «Emilies Hus», enten som byvandrere eller på arrangement, blir forbauset over stemningen i denne arbeiderboligen. Den må sies å være autentisk, for alt står tilbake som på 50-tallet.

Det har pågått vindusrestaurering det siste året, og dette avsluttes til påske. Arbeidet utføres av «Bygningshåndverkeren» Ellev Steinsli, Verdal.

De visste råd mot råten Arbeiderne fikk en skikkelig utfordring da det ble oppdaget råte rundt vinduene i Emilies hus.

Bakgården i Sjøgata 40 er også meget spesiell, og innbyr til aktivitet. Her har det vært opptredener og konserter. Fra høsten blir det faktisk flere teaterforestillinger her. Teksten til bakgårdskomedien «Rotterdam» er skrevet av Torvald Sund, produksjonsleder Hege B. Hallan og instruktøren heter Tor Ivar Hagen og kommer fra Levangernesset. Skuespillerne kommer også fra Levanger. Kommer du?

Skolemuseet og Røstadsamlinga/Middelskolebygget

Skolemuseet er et forsømt kapittel i skolebyen Levanger. Det jobbes nå aktivt med Røstadsamlinga – målet er å skape entusiasme gjennom alt det som finnes der – få med personer som har tilknytning både til spesialskolen Røstad og pensjonerte «skolemestere» fra Levangerskolene.

Plasseringen i Middelskolen er svært gunstig fordi vi her kan utvikle et samarbeid med øvrig aktivitet i huset, f.eks. Kunstforeningen og i nabobygget Kulturskolen og Levanger Fotomuseum. Tenker det er mulig å få til en synergieffekt ved at vi har «åpne dører samtidig» og ønsker Velkommen inn!

4. Vedlikehold, økonomi og prosjekter

Med så mange bygninger i Bymuseets eie er det en stor utfordring å ivareta, samt sikre disse kulturminnene på «rot». Det er en omfattende prosess fra ide, plan- og søknadsskriving før tilsagn blir gitt, og håndverkere kan sette i gang.

I løpet av de to siste årene har styret jobbet aktivt med dette, og delvis lykkes.

Derfor en kort orientering:

Sjøgt. 40 (2015/17):

Tilsagn totalt= kr. 328 775,-

Mottatt= kr. 210 000,- fra N-T Fylkeskommune (Riksantikvaren)

Mottatt= kr. 11 065,- fra LK

Utbetalt= kr. 112 000,- (Stensli) og kr. 33 875,- (Innherred Bygg)

Utbetalt= kr. 9 424,- (Linoljemaling mm)

Piccolo (2016):

Mottatt= kr. 10 000,- fra LK

Utbetalt= kr. 2 980,-

Avsluttet!

Pub, musikk og mat på brygga Bymuseet i Levanger byr på hygge og historie på brygga.

• Momsrefusjon siste år ble kr. 24 540,-.

• Røstadsamlinga oppbevares i Gimlevegen 3.

• Restaureringsprosjektet i Emilies Hus ferdigstilles til påske.

• Museet har søkt prosjektstøtte til restaurering på Brusve og Dampskipsbrygga med oppstart i 2017.

• Saniteten har gitt en pengegave.

• «Rotterdam»; bakgårdskomedie i Sjøgt. 40 med premiere 7. sept.

• Flaggheising på Brusve: 1. mai – 8. mai – 17. mai.

• Bymuseet har inngått leieavtale med Levanger Fotomuseum om bruk av Gimlevgen 3.

• MiL (Museene i Levanger) er nå opprettet som et dialog- og rådgivningsorgan i LK. Bymuseet hadde vertsskapet på Brusve 25. oktober 2016.

• Dørplakaten til Svein Holthe selger godt i Trehusbyen!

• Frivilligheten (et 50-talls personer) hyllet på Brusve 15. november.

• Byvandring med stortingspresident Olemic Thommesen 5. februar 2016.

• Via «Den Kulturelle Skolesekken» fikk ca 250 stk. 7de klassinger delta i en lokalhistorisk byvandring nå på etterjulsvinteren.

6. Con amore…

Styret vil rette en stor takk til alle samarbeidspartnere, givere og hjelpere som har stilt opp, og bidratt til at året som nå ligger bak ble et aktivt år.

«Det er så mangt i livet

du ventar deg og vil.

Men meir enn det å vera,

er det å høyre til.»

Jan-Magnus Bruheim