Her er sommerens konge

Trond Espen Seim er tilbake på Stiklestadscenen til sommeren i rollen som kong Olav. Med seg får han hele fire nye profesjonelle skuespillere: Mari Maurstad, Even Stormoen, Sondre Krogtoft Larsen og Tore Berntsen Granås. I tillegg får vi se Lavrans Haga i en ny og spennende rolle, informerer Stiklestad Nasjonale Kultursenter i en pressemelding.

– Vi er utrolig glad for at vi kan få tilbake en kapasitet som Trond Espen Seim i rollen som Olav, sier direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

– En virkelig flott og fleksibel skuespiller som fyller spelamfiet med både sitt store format og sin nærhet. Trond Espen Seim uttrykker også stor glede over å være tilbake på Stiklestad igjen:

– Jeg gleder meg som en monark til Stiklestad, sier Trond Espen.

– Årets store nyhet er ikke minst at Lavrans Haga, skuespiller fra Verdal og mangeårig spelveteran, for første gang skal bekle rollen som Tormod Kolbrunarskald! sier en svært fornøyd Turid Hofstad.

– Lavrans er ett av skuespillertalentene som har vokst ut av spelet og han har de siste årene gestaltet roller som Froste og Kvistadbonden. Vi har forøvrig sett Lavrans i mange ulike roller de senere årene, nå sist i Verdal Teaterlags «Levva livet». Nå tar han et nytt steg videre i den viktige sangrollen som Tormod Kolbrunarskald.

SNK uttrykker også glede av å presentere Mari Maurstad i rollen som ny Grima. Hun har lang erfaring fra utendørs spel som Den Grønnkledde og Anitra i Peer Gynt spelet på Gålå gjennom flere år. Hun har jobbet ved Nationaltheatret siden 1981 og har spilt en rekke roller her, alt fra Polly Peachum i Tolvskillingsoperaen, Gina i Vildanden til Eliza Doolittle i My fair lady, Pippi Langstrømpe og Heksa Kvit i Narnia!

Even Stormoen spilte rollen som kongen i 1997 og 1998. I år er han tilbake på Stiklestad, denne gangen som Gamal-Jostein- en rolle hans far Kjell Stormoen spilte i årene 1989-1993!



Tore Berntsen Granås er ny i rollen som Torgeir fra Kvistad(Kvistadbonden) Tore er ansatt ved Nord-Trøndelag Teater og har gjort en rekke rollefigurer her gjennom de siste 10-15 årene. Han har tidligere spilt flere roller i Spelet, som Jostein, Finn Arneson og Bisp Grimkjell.

I rollen som Froste får vi stifte bekjentskap med Sondre Krogtoft Larsen. Sondre har jobbet ved flere av våre store institusjonsteatre og har medvirket i flere tv-serier og filmer bl.a spillefilmene «Lyst» og «Juleblod».

Det musikalske grepet med stort orkester med blåsebesetning og et lite solistensemble på scenen ble i fjor en ubetinget suksess. Instruktør Hanne Tømta og musikalsk leder Simon Revholt vil jobbe videre med å utvikle dette uttrykket i årets utgave av Spelet om Heilag Olav. Musikken blir virkelig en integrert del

PROFESJONELLE SKUESPILLERE:

Kong Olav Haraldsson - Trond Espen Seim

Gudrun - Hanne Skille Reitan

Gudrid - Trine Wiggen

Torgeir Flekk - Ingar Helge Gimle

Gamal-Jostein - Even Stormoen- NY

Grima - Mari Maurstad- NY

Tormod Kolbrunarskald - Lavrans Haga- NY ROLLE

Torgeir Halleson - Tore Berntsen Granås- NY

Froste - Sondre Krogtoft Larsen - NY

Arnljot Gelline - Roger Storm

Instruktør: Hanne Tømta

Koreograf: Tomas Adrian Glans

Musikalsk leder: Simon Revholt

Korinstruktør: Hans Martin Molvik