Mye å oppleve på Ytterøy

Ta turen over fjorden til Trondheimsfjordens perle. Sjekk fergetider og ta ei ferge over fjorden. Det tar ca 25 minutter.

Fra fergeleie på Ytterøya; Følg asfaltveien snaue 2 km vestover forbi kirka.

Les flere artikler om Ti på topp i 2017.

Da kommer du til et «T-kryss». Der ligger parkeringa for dere som evt. kjører bil. Skilt PARKERING 10 PÅ TOPP. Følg merkinga på traktor/grusveien i midten av øya (rett vestover). Etter ca 1 km ligger posten der på høyre side av veien.

Det anbefales å dra over fjorden uten bil, posten kan nås til fots, med sykkel, eller barnevogn for de som ønsker det! Bil ikke nødvendig, da avstandene her ikke er mer enn snaue 3km. Ca. 40 - 50 min å gå fra fergeleiet til posten

Anbefaler også en rundtur pr. bil eller sykkel på øya. Mange flotte opplevelser underveis.

Kanskje får du se rådyr også.

GOD TUR!