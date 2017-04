Barn solgte kunst og ga pengene til barneavdelingen

Kosekroken barnehage i Skogn har i år jobbet ekstra med kunst, kultur og kreativitet. Barnehagen har med andre ord vært en kulturarena, og gjennom hele vinteren har de unge kunstnerne produsert kunst i alle former og fasonger. Torsdag forrige uke var det duket for en ordentlig kunstutstilling. Alle rom og veggflater ble tatt i bruk for å få vist fram den mangfoldige kunsten. Og publikum strømmet til.

Skikkelig stilfullt

Med rød løper, «sjampanje», fruktkanapeer og et stort oppbud av gjester var det ingen tvil om at vernissasjen brakte den gode stemningen. De unge kunstnerne selv sto dessuten for et musikalsk underholdningsinnslag da snora til utstillingen ble klippet. Og publikum, de viste seg å være svært så kjøpelystne.

– Vi så fort at det kom stjernemerker på kunsten, noe som viste at det var kjøpere, rapporterer barna og personalet i Kosekroken. Nå håper de å få overrakt pengene til barneavdelingen ved Sykehuset Levanger før påske.

Beløpet? Jo, hele 4.282 kroner, som garantert tas i mot med stor takk fra Barneavdelingen ved Sykehuset Levanger.