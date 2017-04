Inviterer til påskerock på Kari Palari-huset

Ungdomsklubben i Levanger og Kari Palari-huset har gått sammen om å arrangere en konsertkveld 6. april.

- Det er hovedsakelig et ungdomsarrangement, men alle er velkommen. Vi har jo et slagord her som sier der generasjonene møtes, så det er veldig sjelden vi utelater noen, sier Frank Scott.

Det er bandene Varid og Usensurert, med medlemmer fra både Verdal og Levanger, som skal spille denne kvelden.

- Det er band som jobber knallhardt og fortjener oppmerksomhet. Dessuten synes jeg det er flott at det fortsatt finnes rockeband i Levanger, at ungdommene interesserer seg for det, sier han.

Scott synes det er fint å ta i bruk Kari Palari-huset til slike arrangement.

- Det mangler konsertarenaer i Levanger, og det er mye derfor vi startet opp denne plassen. Vi vil være et bidrag til kulturlivet i Levanger, sier han.