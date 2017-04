Teater til ettertanke

Fortellerteateret Valgt det… er en samtale mellom skuespillerne Beathe Frostad og Astrid Elise Sæterøy om mer eller mindre frie valg. Deres samtale maner til ettertanke.

De samtaler om hverdagen til jenter og kvinner fra Østeuropa og Nigeria som har blitt utsatt for moderne menneskehandel. Det er Katharine, Luka og Happy som har blitt lokket eller lurt inn i prostitusjon av slektninger og fremmede. De forsto ikke at det var prostitusjon. De valgte det ikke. Katharine klarte å rømme fra halliken, mens Happy ble Madam selv.

Frostad og Sæterøy har koplet informasjon om enkeltskjebner med fakta om menneskehandel og prostitusjon i Norge i dag. Menneskehandel henger sammen med fattigdom, krig og lengsler etter mulighet for et bedre liv. Noen vet hva de går til, men er likevel ikke forberedt på gjeld til bakmenn og menneskesmuglere og trusler fra de samme. Andre blir lokket, truet og solgt til bakmenn.

Levanger soroptimistklubb inviterte fortellerteateret til Levanger i slutten av mars. Etter forestillingen var det en samtale mellom skuespillerne og de cirka 50 tilskuerne. Det ble for eksempel spurt om hva man skal se etter for å forstå at det er menneskehandel. Soroptimistene arbeider for menneskerettigheter for alle og for likestilling for kvinner. Kampen mot menneskehandel står sentralt i dette arbeidet. Soroptimistene ønsker å bidra til bevisstgjøring og debatt om ulike former for menneskehandel. Samarbeidspartner i forbindelse med forestillingen i Levanger var A 21 som arbeider for å få slutt på menneskehandel.