Dette skjer på Innherred i påska

Om du er en av dem som ikke har dratt til fjells for påskeferie, lurer du muligens på hva det er å finne på her i Levanger og Verdal i løpet av de kjære fridagene. I så fall har vi en prøvd å lage en oversikt som kan hjelpe deg. Tidligere denne uka spurte Innherred på Facebook om tips til ulike arrangementer og tilstelninger i påska. Hva skjer - rett og slett. Svarene fra publikum har hjulpet oss til å sy sammen en aldri så liten guide. Om du ser noe som mangler i oversikten vår, er det bare å sende inn tips til redaksjon@innherred.no eller melde oss via Facebook-siden vår !

Torsdag 13. april (skjærtorsdag):

«Gaudertur» fra Verdal til Åre. Kolonnekjøring i bil med oppstart på Shell Vinne klokken 11.00.

After ski på Skallstuggu. Klokken 11.00 til ca. 18.00. Muligheter for å kjøpe mat og drikke og grille ved bålplasser. Åpen hytte. Musikk av Magnus Hestegrei fra klokken 14.00.

15-årsjubileum hos Asle Granås (kilde: Odd Ivar Sørmo)

Fredag 14. april (langfredag):

Økumenisk korsvandring i Levanger. Begynner med gudstjeneste i Levanger kirke klokken 12.00.

Langfredagstrim på Ytterøy, klokken 19.00-21.00 (kilde: Jannike Aglen Grande)

Talia Café og Bar: Konsert med Byting. Kl. 20.00-23.00. 20 års aldersgrense.

Tomtvasslaget arrangerer Påskemoro på Grantangen. Starter klokken 12.00.

Lørdag 15. april (påskeaften):

Hønefestival på Ytterøy. Les mer om arrangementet her! (Pluss-sak)

Påskebingo og isfiske på Storholmen. Mellom klokken 12.00 og 15.00. Les mer her!

Talia Café og Bar: Konsert med Jävlar på Kärlek. Kl. 20.00-02.00. 20 års aldersgrense.

Kyllingrenn, Tronsmoen hytteforening (kilde: Ole Nessemo)

Gaukrenn ved Sul samfunnshus.

Søndag første påskedag og mandag andre påskedag vet vi ikke om stort som foregår. Om du gjør det, er det som sagt bare å tipse oss!

Foruten de nevnte arrangementene har Astrid Cecilie Olaussen opplyst oss om utvidede åpningstider på Festiviteten kino, med barnefilmer, påskequiz og tegnehjørne på menyen. Line Kristine Jegtvolden Kvam har påpekt at det er mange varierte gudstjenester gjennom påska, mens Helge Berseth skriver til oss at det arrangeres fellestur til Hermannssnasa for å se etter granhyler. Turen er gjennom Norsk Ornitologisk Forening, og bør kanskje gjøres med ski på beina. Vi vet dessverre ikke hvilken dag det er snakk om.

Ellers går den tradisjonelle påskekafeen i Sul sin gang gjennom hele påska, fra palmesøndag til og med mandag 2. påskedag.