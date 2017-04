Lite snø og fjell, mye påskeglede allikevel

Det er lørdag. Påskeaften. Klokka nærmer seg halv ett. Sola skinner, men det blåser litt. Lokalavisa skal uansett ut for å finne ut litt mer om ett spørsmål, nemlig: «Hva er det innherreds innbyggere gjør når det er påske?». Fra før av visste vi jo at mange liker å dra på Vulusjøen. Særlig på skjærtorsdag, da det er after ski. Da er også en del av ungdommene i området med på den årlige bilturen fra Vinne til Åre. Og enkelte er med på korsvandring i Levanger på langfredag, mens noen drar på påskekafé i Sul. Det er faktisk overraskende mange arrangement og tilstelninger å hive seg med på.

Men hva gjør levangsbygg og verdalinger når de ikke er med på sånt? En del drar til fjells, det er en kjent sak. Spørsmålet er heller hva de som ikke tilbringer påska til fjells gjør i sitt kjære lokalområdet. Det ville vi gjerne høre med om.

Sparkesykkelen godt brukt

Første stopp på vår lille rundtur kom ganske så raskt. Det var nemlig yrende liv på Skateparken i Verdal, og dermed passet det fint med en stopp, bare et par hundre meter fra Innherreds kontor. Og der støtte vi på et par unge karer som visste hvordan de skulle håndtere en sparkesykkel – det var tydelig. Martin Matberg Hagen (10) og onkel – og kompis – Alexander Hagen (10) både hoppet og steilet, uten problemer. De kunne fortelle at store deler av påska hadde gått med i parken, gjerne flere timer hver dag.

– Jeg har vært hjemme og spilt litt Play Station, hatt besøk av Martin, og vært her i skateparken, oppsummerer Alexander.

– Det samme her. Også kjørte jeg olabil i går, da, forteller Martin.

Og grunnen til at de har vært såpass mye i skateparken, kan nok krediteres værgudene.

– Vi drar ikke hit når det regner, nei. Da sklir jo sparkesykkelen, sier Martin.

– Dere er glad for været vi fikk i påska, altså?

– Ja, og særlig det at det ikke kom snø, svarer Alexander.

Begge er vel tilfredse med å tilbringe påska i lavlandet på Verdal, og ikke til fjells.

– Jeg var faktisk på hytta i starten av uka da. Men det regnet alle dagene, og jeg hadde med Play Station, så jeg satt inne, skyter Martin til.

– Hvordan er ei perfekt påske, mener dere?

– Det er når man kan gjøre litt forskjellig. Være i skateparken, være hjemme, besøke venner ...

– Som dere gjorde i år, altså?

– Ja, svarer de og smiler. Deretter tar de sparkesykkelen fatt og fyker av gårde på nye runder rundt omkring i skateparken.

– Et supert alternativ

Neste stopp på ferden ble fjæra, nærmere bestemt Havfrua på Verdal. Det blåser enda mer enn i byen, men det er tydeligvis ikke noe hinder; Mange familier har tatt turen ut likevel.

Den første gjengen vi får øye på er nokså stor, og består av både voksne og barn. Noen sitter rundt bordet, en står og griller, mens noen av barna leker. En stor, hvit hund – en Golden retriever – er også med.

– Det ble bypåske på oss, og vi har vel vært i fjæra hver dag, forteller en voksen kar med skjegg, som også ser ut til å ha ansvaret for grillen. Han heter Ketil Vandvik, og er der sammen med kona Kathrine Vandvik og barna, Odin (11) og Brage Johannes (5). Trond Ervik og datteren, Solveig Trondsdatter (3) er også med. Det samme er Anniken Heggli og sønnene Isak (12) og David (8). I tillegg til Havfrua har de også vært i fjæra på Trones og Låtra tidligere i påska.

– Vi må jo nyte været og komme oss litt ut, sier Anniken.

– Hvorfor drar dere hit og ikke til fjells, da?

– Nesj. Lei av snø, da. Sen påske. Vil ha vår. Lei av vinter, oppramser Ketil.

– Og det er jo kjempefint her. Et supert alternativ!, blir de enige om.

Litt bortenfor de tre familiene på utflukt sitter en annen, som også har tatt fram grillen. De er fire personer, og sitter enda lenger ned i strandkanten enn Vandvik og co. Antakelig så minstemann skal utfolde seg i sanden.

– Vi er her for å nyte sola, grille og leke i sanden. Det har blitt en del av det denne påska, forteller Geir Atle Wiik. Ved han sitter sønnen, Jørgen Kjesbu Wiik (4), som er godt i gang med sand-moroa. Litt ovenfor, på steinene, sitter mamma, Ida Kjesbu og hennes far, Bjørn Kjesbu.

De synes påska har vært fin, og brukt den til litt forskjellig. Ida har jobbet litt, mens Bjørn kan fortelle at han var på Vulusjøen på ski i går, fredag. Han trives dog i fjæra også.

– Det er fint nå, og så er det godt at det såpass at kaldt at man slipper å ta med badebukse, sier Bjørn med et smil.

Folksomt i Stadionparken

Siste post på avisas påskeaftensutfart ble Stadionparken i Levanger. Når vi kommer dit er det fullt av folk der, i alle aldre. Unger, både de yngste og de litt eldre, står på for fullt i skate-området. Noen sykler, andre kjører sparkesykkel, mens en gjeng ungdommer ligger og bare sleiker sol. På de fleste av bordene ved klubbhuset er det folk, hovedsakelig voksne. Og i lekeapperatene er det langt fra mangel på aktivitet.

Tove Kristin Valstad var blant dem som hadde tatt med seg barna til Stadionparken på påskeaften. Hun sto og snurret Henriette (5), Sebastian (3) og Tobias Valstad Moholt (2) i et av lekeapparatene da vi traff henne.

– Det er fint å være her med ungene, så vi har dratt hit et par ganger. Vi er faktisk fra Steinkjer, men vi har ikke noe slikt sted der. Så da kommer vi hit, forteller hun, og snurrer ungene rundt en gang til.

Deretter vendte vi snuten hjemover igjen. Sett under ett, virker det å ha vært ei fin påske på Innherred, hvor folk har gjort mye forskjellig. For ettersom våre lesere har vært svært flinke til å sende inn bilder gjennom påska, vet vi at innherredsbyggen har gjort så mye mer enn fjæreturer og parkaktiviteter. Se selv, i vårt bildegalleri .