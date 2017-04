Åpner hagen for samfunnsdebatt

I 2002 kjøpte familien Haug Slottemo et sjarmerende småbruk av Hilde Gunns besteforeldre. Småbruket ligger i landlige omgivelser på Stiklestad, med stabbur, låve, hus og stor hage.

–Allerede da kom tanken om å lage sommerkafé, på grunn av den fantastiske hagen, sier Hilde Gunn Slottemo.

Restaurerte låven

Hun og ektemannen har arrangert flere sommerfester opp gjennom årene, og senest i fjor inviterte de til storslått 50-årsdag.

–Vi var litt nervøse for om det skulle bli dårlig vær, så vi bestemte oss for å restaurere låven, slik at folk kunne trekke inn dersom været ikke var på vår side, sier hun.

Etter suksess med 50-årslaget sa flere av vennene til Slottemo at de nå måtte realisere drømmen om sommerkafé.

–Jeg er jo akademiker selv, og savner å ha en arena til å diskutere politikk, kultur og litteratur. Jeg vil at vi skal møtes under vennlige og fine forhold. Vi trenger å diskutere utfordringer og muligheter for samfunnet rundt oss, sier hun.

Kjente foredragsholdere

Etter flere år med tanker om å skape en arena for nettopp dette, går drømmen nå i oppfyllelse. 5., 12. og 19. august arrangerer Slottemo sommerkafé, og det i stor skala.

–Det startet med at vi kun inviterte noen venner av oss som innledere, men plutselig var det mange som ville være med. Så det endte opp med arrangementer hele tre dager og et veldig spennende og variert program, sier Slottemo.

På listen over foredragsholdere finner man blant andre historikerne Gunhild Ecklund, Jan Messel, Ola Svein Stugu, Marlen Ferrer og Mona Ringvej, skuespiller Hildegunn Eggen, idrettssosiolog Arve Hjelseth, forfatter Carl Frode Tiller, i tillegg til en rekke journalister fra både VG, Trønder-Avisa og Adresseavisen.

–Litteraturhus ala Slottemo kaller jeg det. Jeg kjenner utrolig mange artige og interessante folk, og det er så flott at de kan bidra, sier hun.

Ingen rød tråd

Slottemo påpeker at det ikke finnes noen rød tråd i programmet, bortsett fra at de fleste av gjestene har en tilknytning til Nord-Trøndelag. Temaene for foredragene og debattene handler om alt fra fylkessammenslåing og litteratur til fotball og sodd.

–Her er det noe for alle, og det blir en arena hvor man kan ta opp viktige spørsmål og skape folkeengasjement, sier hun.

Sommerkafeen er åpen for alle, og i tillegg til debatter og foredrag blir det matservering og ulike kulturinnslag.

–Det blir musikk fra Røra Songlag, bandet Bajazz og sang av Sofie Helden fra Vuku ungdomsskole, sier hun.

Støtte fra kommunen

Familien har fått skjenkebevilling, i tillegg til 15 000 kroner i støtte fra Verdal kommune og et bidrag fra fylkeskommunen for å kunne gjennomføre treffene. De har også søkt til organisasjonen Fritt Ord.

–Sistnevnte har ikke svart enda, men vi håper å få støtte der også slik at vi kan betale reise, opphold og honorar til foredragsholderne, sier Slottemo.

Slottemo understreker at de ikke gjør dette for å tjene penger selv.

–Det handler om å bidra til engasjement for kommunen og fylket vårt. Vi får mye hjelp fra venner, og det går mye i dugnadsinnsats, sier hun.

Opptatt av det vakre

I det siste har familien saumfart bruktbutikker på jakt etter møbler, kopper og fat som kan fylle hagen deres.

–Det skal være estetisk flott. Jeg er veldig opptatt av at vi skal kose oss med det som er vakkert. Vi skal ikke drukne i plast og engangsbestikk, sier hun.

Slottemo sier hun er glad hun ikke er redd for arbeid, da planleggingen har tatt mye tid.

–Jeg har våknet noen netter og tenkt; hva er det jeg holder på med? Men dette blir bare artig, sier hun.