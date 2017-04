Han kaller seg Atelier Roman i sosiale medier, men må innrømme:

– Jeg har ikke det foreløpig, men det er det jeg drømmer om og tar sikte på. Nå som jeg er student og bor i en liten leilighet, foregår produksjonen hjemme på kjøkkenbordet, gliser 28-åringen fra Levanger.

Et snilt første møte

Fredrik Alexander Olsen Roman har nettopp åpnet sin første utstilling noensinne. På kafeen Lille Chilli i Levanger sentrum vil kunsten hans henge i flere måneder framover. Fredrik har studert kunst og håndverk ved Nord universitet i Levanger, men bor i Trondheim i dag. Der tar han en bachelor i kunsthistorie.

– Jeg har alltid tegnet og malt, men da jeg begynte å studere på Nord, så fikk jeg prøvd mange ulike teknikker. Jeg jobber mye med ulike trykketeknikker - tresnitt, linoelumstrykk og sjablonger, forteller Fredrik.

Han ønsker å være en allsidig kunstner. Kunsten som henges opp på Lille Chilli er i så måte et godt eksempel på det. For øyeblikket er en rekke akrylmalerier utstilt - maleriene er et spill med ulike farger og former.

– Tanken har vært å lage noe som passer inn i lokalet, og som er et «snilt» første møte med meg som kunstner. Komposisjonen er enkel geometrisk, mens fargebruken er mer krevende. Jeg har brukt en teknikk som heter brekking, der formene får ulike nyanser av en farge. Det kan se litt flatt ut, men maleriene får dybde med formene som ligger oppå hverandre, samt med en bakgrunnsfarge som er mørk i bunn, og lysere lenger opp.

– De fleste ser på meg og tror ikke at jeg har laget dette. Det har jeg fått tilbakemelding på. Men jeg er en sprudlende sjel som elsker farger, fastholder Fredrik.

Skal bli mer enn hobby

Han er glad i å bruke dyr i kunsten sin. Men han kan også lage mer abstrakt kunst. Fredrik forteller at han vil skifte ut maleriene i utstillingen etter noen uker, for å vise fram andre ting han har laget.

Utstillingen er en salgsutstilling. Det fins bare en versjon av maleriene hans, men det samme motivet kan trykkes opp i ulike farger. Han har fram til nå solgt bilder til venner og bekjente.

– Jeg tar det jeg må for maleriene, for å dekke inn utgifter med produksjonen. Målet er etter hvert at hobbyen min kan bli mer enn en hobby, sier Fredrik Alexander Olsen Roman.

At han valgte å dra til Levanger for sin første utstilling, var naturlig.

– Jeg er jo levangsbygg og vil vise venner og bekjente og Levanger hva jeg gjør og hvordan. Lille Chillis driver har fulgt meg på Instagram og gitt meg frie tøyler.

Inspirert av mor

Fredriks mor, Amporo Roman, kjent for sin produksjon av særegne hatter, er en inspirasjon for ham.

– Det samme er samboeren min Stine som har pushet meg til å satse på kunsten og hjulpet meg i gang. Uten henne ville jeg aldri turt å stille ut her, forteller Fredrik.

Målet er å komme seg inn på Kunstakademiet i Trondheim. Først skal han gjøre seg ferdig med bachelorgraden. Og forhåpentligvis nå ut til enda flere med kunsten sin.

– Jeg har ambisjoner om Fenka etter hvert også, sier Fredrik Alexander Olsen Roman.

Kunsten hans kan ses på Facebook under Atelier Roman , og på Instagram under atelier_roman .