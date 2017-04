Tidlig våronnstart i Ness

–Dette er forholdsvis tidlig ja. Store deler av jordene er tørre og fine, og det er helt greit å kjøre utpå med traktoren. Det er kjempefint å slodde i dag. Normalt begynner vi med våronna omkring den 20. april, forteller Asbjørn Matberg (56) og legger til at det er odelsjenta på gården som sitter på traktoren denne dagen. Sammen med det eldste barnebarnet. Selv er han mest inne i fjøset og passer på at grisinga går som den skal.

–Jeg husker forresten våronna i 1987. Da var det styggtidlig. På en av nabogårdene sådde de den første åkeren 11. april.

Bygg og havre

Totalt er det rundt 400 mål med jord som skal bearbeides og klargjøres på Lauvnes før det er tid for såing. 200 mål tilhører selve gården, mens et tilsvarende stort areal leies av ulike nabogårder.

–Hva skal du så?

–Det blir som vanlig mest bygg. Men det blir også litt havre i år, sier Matberg

Vi møter odelsjenta Marthe (32) ved åkerkanten langs veien som går ned mot elva. Litt nordøst for husene på gården. Støvskya bak traktoren viser at det nærmest er ideelle forhold for slodding. Bak mamma står sønnen Martin (10) og følger med. Han synes det er styggartig å være med på dette.

Tidlig krøkes på traktor

–Dette er faktisk den første våronna jeg er med på for fullt, fra starten av. Dette er også blant de tidligste oppstartene jeg kan huske, smiler Marthe og hopper ut av traktoren. I tillegg til slodding er det også en annen traktor i full sving på et annet jordstykke. Der er det plogen som er montert bakpå.

–Vi holder på flere steder samtidig. Det går fint.

Martin benytter anledningen til å sette seg bak rattet mens mamma prater med journalisten. Han synes det er helt greit å bli fotografert i førersetet, men det blir enda noen år til han selv kan ta over styringa.

Grisepåske

Asbjørn og Sissel Matberg driver gården Lauvnes med konsesjon på smågrisproduksjon. Inne i fjøset befinner det seg mellom 120 og 130 purker.

–Det har vært grising hver dag i hele påska. Hittil har 38 purker griset, og nå står det igjen fire. Og det hele har gått veldig bra, poengterer Matberg og legger til at det har blitt dårlig med skiturer i påskedagene. Selv har han gått en liten tur rundt fjøset og ned langs elva et stykke. Det er det hele.

–Men jeg har sett en del bilder av folk på påsketur. På facebook. Både folk som fisker på isen og går på skitur i fjellet.

–Hvor mange grisunger har kommet til i påska?

–Omkring 500.