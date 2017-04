Nord-Trøndelag Teater har fått nytt navn

Det passer seg ikke med Nord-Trøndelag Teater når Trøndelag blir ett, og teateret kommer til å reise rundt i hele det nye storfylket med sine oppsettinger.

Nettopp det at teateret ikke først og fremst holder til på ett sted - selv om de nå har fått et praktfullt bygg med god publikumskapasitet midt i Verdal sentrum - danner basis for det nye navnet på teateret.

Heretter vil det være kjent som: Turnéteateret i Trøndelag.