Klare for mer Rock at Røstad

Rock at Røstad er et årlig konsertarrangement på universitetscampuset på Røstad, og som i år holdes for syvende gang av musikkstudentene på Røstad.

Andreårsstudenter

Festivalsjefene for 2017 er Maren Lindsetmo Kvam (sang) og Jonas Alexander Boholm Wannebo (trommer). De går andreåret på linje for Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, som er et bachelorgradstudium.

Det er andreårsstudentene som har ansvaret for å arrangere festivalen. Førsteårsstudenter er med og hjelper til som frivillige. Rock er imidlertid ikke den eneste musikksjangeren som blir presentert.

– Festivalen representerer ulike sjangre som blant annet pop, funk, folkrock og synthpop, forteller Jonas Alexander Boholm Wannebo.

Frivillig festival

Festivalen er i musikkmiljøet i Levanger kjent som en fin anledning til å vise seg fram og fremføringen kan være en del av en bacheloroppgave eller materiale fra hovedinstrumenteksamen.

– Jeg kan nevne at vi også har et samarbeid med studenter på Media og Kommunikasjon, fra campuset i Steinkjer, sier festivalsjefene.

Studenter fra campusene i Steinkjer, Stjørdal, Verdal og Namsos får busskyss til campus Røstad og tilbake når festivalen er over. Ideen er at flest mulig studenter skal kunne delta.

På festivalen blir det solgt mat og drikke. Det er alkoholservering, og derfor er det 18-årsgrense på festivalen.