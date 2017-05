Levanger er årets turbokommune

Det er Ungdommens kulturmønstring det dreier seg om i denne sammenhengen. Turboprisen er en inspirasjonspris på 5.000 kroner.

– Uten lokalmønstringene blir det ingen fylkesmønstring og nasjonal UKM-festival. Det er det arbeidet som legges ned lokalt som utgjør selve grunnmuren for UKM og kulturen i Trøndelag, sa fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen, i forbindelse med utdelingen.

Levanger har over flere år hatt stabil deltakelse på lokalmønstringen, før de i år hadde 20 prosent økning i antall innslag. I begrunnelsen heter det også at kommunen aktivt bruker kulturskolen som markedsføringsarena og har stort fokus på utvikling.

– Høy kvalitet på arrangementet er satt i fokus, der deltakerne blant annet får veiledning i forkant av mønstringen. Som en påskjønnelse til arbeidet som er lagt ned, ønsker UKM Norge og UKM Nord-Trøndelag at pengene kan brukes til videre utviklingarbeid, kanskje i med workshops i forkant av lokalmønstringen.