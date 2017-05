Skal vise moves mellom bokhyllene

Lørdag 13. mai blir Verdal bibliotek omgjort til dansestudio når hip hop-gruppa Convinz Crew inntar lokalene.

Arrangørene sier dette blir ei forestilling utenom det vanlige, da dansen foregår mellom bokhyllene i biblioteket.

- Det er ikke lenge siden dette ville vært aldeles uhørt. På biblioteket skal man være stille! På biblioteket skal man bevege seg rolig og forsiktig! Sånn tenkte man da. Men sånn tenker vi ikke lenger! Nå er biblioteket en møteplass for alle, og en arena for kultur. All kultur. Også den kulturen som roper litt høyere og løper litt fortere, skriver bibliotekar Karen Birgitte Borud i ei pressemelding.

Etter Convinz Crew sin opptreden kan de som vil slenge seg med når Hulda «Huldance» Vestvik arrangerer danselek for barn. Arrangørene påpeker at det her ikke er noen krav til forkunnskaper.