Levanger Kunstforening vant nasjonal pris

Foreningen Norske Kunstforeninger har tildelt Levanger Kunstforeningen prisen for Årets kunstforening 2016. De får prisen for sine 40 år med innsats for å øke forståelsen og interessen for samtidskunst. Leder i Levanger Kunstforening, Wanja Bjerkan, mottok utmerkelsen under kunstfestivalen Greenlightdistrict i Grenland, 13. mai.

- Juryen trekker fram at kunstforeningen aktivt har løftet fram kunstnere med tilknytning til regionen, og at de har våget å tenke nytt med en utendørs skulpturbiennale, uttaler styret i Norske Kunstforeninger i en pressemelding.

Stor innsats

Prisen deles ut årlig av Norske Kunstforeninger, som vektlegger at Levanger Kunstforening legger ned en stor frivillig innsats.

– Det er gøy at Norske Kunstforeninger har troen på det vi gjør og har gjort gjennom 40 år. Vi har alltid satset på de profesjonelle kunstnerne, og målet er at vi også skal fungere som et springbrett for unge kunstnere.

Etter en nomadisk eksistens de første årene, har kunstforeningen fra 2006 hatt fast tilholdssted i Kirkegata i Levanger sentrum. Takket være kommune som har satset på den visuelle kunsten, samt tilskudd fra fylkeskommunen og Kulturrådet, har kunstforeningen nå gode utstillingslokaler. I 2013 begynte kunstforeningens satsning på en kunstbiennale.

Biennal på Staup

Biennalen foregår i parkområdet på Staup, og kunstforeningen hyrer inn eksterne kuratorer for prosjektet. Også ulike interessegrupper inkluderes i biennalen, ved at kunstnere sammen med dem arbeider fram et verk.

– Gjennom Staup-prosjektet får barnehagebarn og skolebarn oppleve den visuelle kunsten i nærmiljøet, og det gjør noe med dem. Samarbeidet med ulike interessegrupper gjør også at vi når et stort publikum, og får vist kunsten i et bredere perspektiv, sier Bjerkan.

Juryen vektlegger også at foreningen samarbeider tett med Den kulturelle skolesekken og Levanger videregående skole. Prisen gir foreningen en gave på 30.000 kroner, og skal inspirere til etterfølgelse for andre kunstforeninger.