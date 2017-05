En merkverdig skoledag på Ørmelen

For mange er 16. mai en festdag, og det var det også for elevene på Ørmelen skole i år. Det var nemlig en helt unik skoledag for dem.

Skolestafett

I løpet av dette skoleåret har Ørmelen skole vært vertsskole for et prosjekt som heter "skolestafetten Marthe- og Joralfs hjelpefond". Formålet er at fondet skal bidra til å få funksjonshemmede barn og unge ut i naturen, samt å delta i sosiale sammenhenger.

Første innsamling på Ørmelen var en vel gjennomført joggedag med frivillig kontingent i høst. Og fredag 12. mai hadde elevene orienteringsdag med nok en frivillig innsamling til fondet.

- Til sammen har vi samlet inn 11 300 kroner, forteller ledelsen ved skolen.

På tirsdag ble stafettpinnen sendt videre til Skogn barne- og ungdomsskole. Pengene Ørmelen hadde samlet inn i løpet av skoleåret ble overrekt til hjelpefondet.

Oppgradering

I tillegg til stafettvekslingen var det også andre gledelige markeringer. Endelig kunne elevene juble for at gymsalen er reåpnet, og i tillegg er de nye garderobene ferdigstilt.

Den nye SFOen ble også åpnet, og dette var en fin og etterlengtet oppgradering av skolen ifølge elevrådsleder Tuva Hojem.

De 290 elevene markerte alt dette med flott sang og fine elevinnslag.