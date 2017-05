Fishølet er klar for julefesten

Fishølet turn- og idrettsforening gleder seg til årets Vømmøl, og har startet oppkjøringen med denne videoen.

– Da har vi den glede å del årets vømmølfilm fra Fishølet TIF, forteller Berljot Skorroskræve i foreningen. Hun opplyser at filmen ble utgitt i to episoder i løpet av det siste døgnet, men her har de slått det sammen til en film. De to episodene har vært vist på Facebook med stor interesse fra mange følgere.

– Vi håpe dåkk bli revet med av den elleville galskapen nå Fishølan planlegge for den store «JULFÆSTN» og dele med alle seere på web og sosiale medier, skriver Skorroskræve i en epost til Innherred.

