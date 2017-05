Blander sang i Arken

Ørmelen blandakor og Bydaljom fra Skatval holder til på hver sin kant og er fremmede for hverandre. Nå har de funnet sammen i et felles korprosjekt. 7. juni synger de i Skatval samfunnshus og 17. juni på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. En tredje konsert er også på trappene den 11. juni, i Bodomheimen i Ogndalen.

Gladkor

Stemningen var mildt sagt upåklagelig når de to korene møttes for første gang onsdag kveld. Sangerne strålte og var åpenbart oppløftet av den gjensidige sanggleden. I lengre tid har de hver for seg øvd på sangene. Nå er tiden kommet for å samstemme korene.

- Det er veldig artig. Vi er to spreke og glade kor som går rett på og har to fellesøvelser. Det blir en ny klang! Det å bli dobbelt så stor gjør noe med sangen og sangerne, sier dirigentene Inga Inga Rennemo Johansen og Anne Kristin Andersson.

Hyller livet

Samarbeidsprosjektet er en sangfest som inneholder friske rytmer og mer vare sanger.

- Sangene er en hyllest til livet, kjærligheten og takknemligheten, stråler dirigentene.

Korene har fått med seg profesjonelle krefter. Jarle Førde, nå kultursjef i Stjørdal og kjent fra The Brazz Brothers, er en pådriver for prosjektet. Han spiller trompet på konsertene. Broren Helge Førde har laget arrangement av fellessangene, med blant annet musikk av Frode Fjellheim. Gaute Skrove spiller fiolin, Geir Berg-Lennertzen bass, og på perkusjon har koret fått med seg Roger Olsen og Lars Eivind Rønning Moa. Inga Rennemo Johansen spiller piano. Mye god komp og musikkstøtte til sangen altså.

Sangsolist

Dirigenten i Bygdaljom blir sangsolist på konsertene.

Ann Kristin Andersson har skrevet flere nye tekster på sin hytte ved Lustadvatnet, og disse har fått korarrangement.

- Det er et stort spenn i det vi skal framføre. Noen afrikanske sanger av Abdullah Ibrahim er også på repertoaret. Vi har både kraftig og uttrykksfulle sanger, til de som er helt nedpå med nydelige tekster av Ann Kristin. Det er mye glede i musikken som setter publikum i stemning med ulike, gode følelser, sier Inga Rennemo Johansen.

Tradisjonskor

Korsangerne håper på fulle hus når de byr fram sin sangglede.

- Bygdaljom er et kor med lange tradisjoner, men det at vi går «helt til Verdal» for å finne et kor og samarbeide med er noe helt nytt. Det må folk være nysgjerrige på, mener Ann Kristin Andersson.

Stjørdal kommune har for øvrig vedtatt å støtte korprosjektet med 5000 kroner, noe som er tatt imot med begeistring av korledelsen. Nå loves det valuta for pengene, og trivelige, sosiale kvelder der det vil bli «nogo attåt» i pausene.

Arrangørene oppfordrer i kor: - Kom om hør på oss!