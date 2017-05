Støtter fattige med spirituals

Søndag 28. mai inviterer Levanger menighet til musikkgudstjeneste i Levanger kirke, og byr på et noe uvanlig musikalsk utvalg.

- Denne dagen kommer hele gudstjenesten til å være gjennomsyret av Negro spirituals. Det er Øivind Berg sammen med et prosjektkor, bestående av 9 menn, som skal ha det musikalske ansvaret, sier sokneprest Kjartan Bergslid i Levanger menighet.

Åndelige sanger

Negro spirituals er åndelige sanger, skapt av afrikanske slaver i Amerika. Tekstene inneholder i stor grad bibelske motiver med blant annet utgangen fra Egypt som et vanlig tema. Tekstene har gjerne flere lag med mening.

- De er gjennomsyret av håpet om en dag å bli fri – både her på jorden og i himmelen. Derfor ble Negro spirituals en viktig identitetsfaktor for afro-amerikanere. Noen av sangene som blir fremført under gudstjenesten er svært kjente og folk vil bli invitert til å synge med. Andre vil bli fremført av Koret, sier Bergslid.

Støtter Trønderheimen

Prosjektkoret bak musikken har engasjert seg for å støtte barnehjemmet «Trønderheimen» for fattige familier i byen Tapa i Estland. Ofringen denne søndagen går derfor til dette formålet. Tre barn skal for øvrig døpes under gudstjenesten og det blir også feiret nattverd. Sokneprest Kjartan Bergslid er liturg og predikant, mens etter gudstjenesten holder Levanger menighetsråd årsmøte for Levanger menighet.