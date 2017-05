Renseriet med «vårgave» til korpsene

Daglig leder Sivert Lian Opdahl i Marthes renseri forteller til Innherred at de etter årets 17. mai-feiring ble kontaktet av et lokalt lag som trengte rens av en fane. Det gjorde de gratis, og da fikk de samtidig ideen om å gi litt til korpsene i området.

Nå skal Jernia ta i mot klær til rens igjen Det blir som det en gang var når Marthes renseri flytter mottaket sitt over gata på Moan.

Rens til timepris

– Min mor har aldri likt VIP-kort eller spesialavtaler. Istedet har vi hatt student-, uføre- og pensjonistrabatt. Nå kjører vi igang rabatt på korpsuniform, sier Opdahl.

Bestemoren hans drev renseriet på 60-tallet, og den gangen kostet rens av bukse det samme som timelønna for ansatte med ansiennitet.

– Det tar vi utgangspunkt i også nå, når timelønna er tett oppunder 200 kroner, sier den daglige lederen i Marthes renseri.

Tar vare på det lokale

Selv bar han fane i Hegra under 17. mai i år, og vet betydningen av de frivilliges innsats i det norske samfunnet.

– Vi sier aldri nei når lokale idrettslag med frivillige har bedt om ei krone her og ei krone der. Vi vil ønsker å fremstå som troverdige, og vet at vi er det. Marthes renseri er en lokal bedrift som satser lokalt og bruker lokale aktører, og tror denne strategien gir oss troverdighet og tillit i samfunnet. Vi er helhjertet opptatt av at det rundt oss skal spire og gro, fastslår Sivert Lian Opdahl i Marthes renseri.