Sterk Moddi på Falstad

Noen sanger har en spesiell kraft, og når de synges på feil sted til feil tid kan det føre til alvorlige konsekvenser. Det fikk 18 år gamle Signe fra Bjugn erfare i 1943 da hun sang "Internasjonalen". Hun ble idømt 3 måneders fengeslestraff. Det meste av tiden ble hun sittende i fengsel i Trondheim, men ble på slutten overført til Falstad.

Vårkonsert i regn

Med denne innledningen fra Falstadsenteret kunne sanger og musiker Pål Moddi Knutsen, kjent under artistnavnet Moddi, ønskes velkommen til den spesielle vårkonserten. Heldigvis hadde arrangørene fått satt opp en telt, så rammen ble tålelig bra i den ellers så småsure maikvelden.

Kunne ikke si nei

Moddi kunne fortelle at han ikke er på turne. Men når invitasjonen fra Falstadsenteret kom, kunne han ikke si nei. - Og det føles ikke så feil, smilte artisten.

Sammen med Katrine Schiøtt på cello ga han publikum en varm, intens og opplysende konsert. Artisten ga i fjor ut albumet «Unsongs» der han tolker og gjendikter forbudte sanger og tekster fra hele verden, blant annet av artister som Pussi Riot, Victor Jara og Kate Bush.

Eli Geya og Birgitte Grimstad

Bakgrunnen for prosjektet «Unsongs» fikk publikum også høre, som i korthet er historien om en planlagt opptreden i Israel. Den ble det ikke noe av, men dette førte til at en ny musikkverden åpnet seg etter en telefonsamtale med visesangeren Birgitte Grimstad. Hun hadde opplevd noe lignende, fem år før Moddi var fødd. Hun introduserte han for sangen om den israelske soldaten Eli Geya. Og dermed var det i gang.

Disse ble sunget

Setlista på Falstadsenteret: June Fourth (etter dikt av kinesiske Liu Xiaobo), A matter of habit, House by the sea, Eli Geya (Richard Burgess/Birgitte Grimstad), Punk prayer (Pussy Riot), Togsang, Fru Bjerkås, Open Letter (Lounes Matoub), Army dreamers (Kate Bush), My Vietnam? (Viet Khang), Sang om fly.