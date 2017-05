De eldste skal sette fart i gata

Flere sier at de gleder seg på dette hele året. Noen har fortsatt diplomet fra i fjor stående framme, sier Borghild Skrødal ved hverdagsrehabiliteringsteamet i Levanger kommune. Hun ser med glede fram til torsdag 8. juni, da Ergo- og Fysioterapitjenesten og Dagtilbudet i Levanger kommune skal arrangere det andre årlige rullatorløpet i Håkon den Godes gate i Levanger sentrum. Løpet er en del av Kulturuka, og ble startet i fjor for å utfordre eldre til å komme seg ut i et uformelt løp.

–Vi hadde 32 deltakere i fjor, og mange nye sier at de skal være med i år. Vi håper på enda bedre oppmøte i år, sier Skrødal sammen med kollegaene Randi Røstad, Kari Viken og Hanne Aag Stenhaugmo.

Mestring i fokus

De ser alle store fordeler med økt fysisk aktivitet også for eldre, men sier at det sosiale er det aller viktigste med rullatorløpet - som en slett ikke trenger å gjennomføre med rullator.

–Her er alt lov, og det viktigste er å delta. Det gir en kjempeviktig mestringsfølelse, sier kvartetten bak løpet.

I år legges det opp til to ruter gjennom Håkon den Godes gate og ned til Levanger Rådhus. Den ene løypen blir litt lengre, for de som ønsker en ekstra runde med trim denne dagen. Arrangørene har også fått sponset flere premier. Deriblant frisørtime, middager, trening og fruktkurv.

–Premiene trekkes blant alle deltakerne etter startnumrene, sier arrangørene.

Karlsen konferansier

I tillegg skal Trekkspillklubben opptre, og Jann Karlsen være konferansier for arrangementet, som også er åpent for publikum. Påmeldingen til løpet skjer på stedet fra klokken 11 utenfor Stakset Sport, hvor starten også går en time senere.

Ellers byr årets utgave av Kulturuka på 48 arrangementer, ifølge programmet. Det betyr alt fra åpning av Staup-biennalen med skulptur- og kunstinstallasjoner på Staup lørdag 3. juni til bokbad med Monica Isakstuen og Ingrid Storholmen på biblioteket tirsdag 6. juni. Det blir også gla'sang med Frank Scott, konsert med felespiller Jo Einar Jansen, marsjkonsert med Tistedalens Musikkforening og Levanger Musikkforening i gågata og konsert med Åsen Hornmusikklag i Sjøparken. Kulturuka avsluttes med Damenes Aften på Staup.