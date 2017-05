Oktetten tok med seg rappen til Ytterøya

I godt sykkelvær og passe temperatur, ledet oktetten et langt haleheng av entusiaster om bord i 5-ferja. Om bord i ferja fikk alle en detaljert plan for hele kvelden, godt ledet av Oddbjørn Hagen.

Vel framme på øya, ble det en kort 1.-etappe opp til Coop'en. Det vel gjennomtenkte programmet startet med en nyskrevet sang av Oddbjørn Hagen, tilegnet Coop'en. De andre i Oktetten bidro med musikalsk tonefølge. Etterpå fikk sykkelfølget en kort orientering om Coop Marked, Ytterøys liv og levnet. I dag er det en nyrenovert butikk med stor oppslutning og økonomi godt på plussida. Lars Forberg ga den orientering før Coop'en spanderte is på alle.

Selvlaget barnesang

Neste etappe gikk til øyas gamle prestebolig som har vært barnehage i 35 år. Nå er det skolens førstetrinn som holder til der. Leiv Ramfjord innledet med en selvlaget barnesang. Barn, barnesang og annen underholdning for barn, har jo vært en meget viktig del av Oktettens aktivitet i alle de årene de har holdt på. Etter enda litt mer sang og påfyll av nødvendig væske, bar det ut på den lengste etappen.

Stopp i hagen

Den lengste etappen var på 4 km, og her ble det stopp i hagen til Fanny og Fritz. Det var ikke så mange som møtte opp i år, og det har vel sin årsak i det dårlige været som vi har hatt i de siste dagene. Det var om lag 50 personer som fikk servert gratis kaffe/saft og vafler. Oktettens innslag gikk i år på Ytterøysanger. Det ble både allsang og andre musikalske innslag.

Høydepunktet var vel da 81 år gamle Solfrid Grande framførte rappen sin om eldreomsorgen «Æ bli forbanna». Deretter dro sykkelkortesjen videre til Lars Edv. Hoff.

Bjeffende vakthund

Besøket ved Naustveggen til Lars Edvard i Jørstadsjøen er en opplevelse. Selv de mest garvede tilhengerne av Oktettens sykkeltur på Ytterøya vet ikke helt hva som vil skje. Her blir de møtt av en bjeffende vakthund ved navn Elvis og en husmann i langunderbukser. En trillebår full av flasker og et eldgammelt heimbrentsapparat er serveringsbordet, og mens karsken skjenkes fortelles det stygge historier og Oktetten synger noen viser de ellers i året holder seg for god til. Men alle er advart på forhånd om at dette kan gå over noen terskler for enkelte. Allikevel har Oktetten aldri opplevd at noen har vegret seg fra å få med seg dette innslaget. Ut fra latterbølgene tør det påstås at dette ble en stor suksess også i år....!!

Konsert i fjæra

På kaia fikk alle oppleve en konsert med Oktetten på sitt beste, samt salg av god mat og drikke. Været hadde blitt betydelig bedre, litt grått men vindstille og uten regndråper. De fleste benket seg ute på kaiområdet før konserten startet opp. Som vanlig ble det en suksessfull konsert med mange komiske og morsomme innslag. Publikum koste seg skikkelig. Til slutt var det musikk og dans på selve kaia. Det var satt opp nattferge som gikk fra Ytterøy kl. 01.00 som noen benyttet seg av.

Håper at flere får øynene opp for den eventyrlige rundturen på Ytterøy i regi av LevangerOktetten. Det er en opplevelse uten like.

Lars Edv. Hoff, Lars Forberg og Fritz Nordberg