– Bedre enn all verdens lottogevinster

Hanne Sørvaag og hennes band sørget for en forrykende markering av KLPs Arbeidsgledepris for sykehusansatte i Levanger denne uken.

Spent forslagsstiller

Det ble yrende liv da jordmødre, sykepleiere, leger, barnepleiere og andre ansatte på gynekologi og føde/barselavdelingen ved Helse Nord-Trøndelag HF Levanger sykehus innkasserte sin Arbeidsgledepris, i form av en vinnerkonsert.

- Tenk å få vinne ho Hanne. Det sitrer i kroppen, sa en spent Randi Dørum før konserten. Barnepleieren stod bak søknaden fra sykehuset, og var den direkte årsaken til at arbeidsplassen på mange måter ble snudd på hodet denne dagen.

Møtet mellom barnepleieren og artisten ble hjertelig og godt.

- Dette er så gøy. Dette er litt spesielt. Jeg føler meg veldig som en premie i dag. Jeg blir virkelig satt pris på, føler jeg, sa en blid og opplagt Hanne Sørvaag før konserten. Hun hadde store forventninger til sitt publikum.

- Når de er så gode på arbeidsglede, er de nok veldig fine som publikum og, sa artisten, før hun gikk på scenen i sykehusets gymsal, som for anledningen var gjort om til en konsertarena.

Trivsel og kvalitet

Tormod Vassel, kunde- og salgsleder for helseforetakene i Trøndelag, var raus i sine ordelag da han overrakte prisen. Han var ikke i tvil om at riktig vinner var kåret.

- Randi kan fortelle oss at hun har verdens flotteste arbeidsplass. Hun forteller om meningsfylte arbeidsdager i møte med de som skal få barn. Men også om det som skjer i andre enden i livet. Hun forteller om kompetente og dedikerte kolleger, støtte og samhold, sa Vasssel. Han trakk også frem de små tingene som gjorde at ansatte i Levanger trives på jobb. Ledere som baker kake til fredagskaffen, om kurs og hyggelige, sosiale aktiviteter. Alle de små og viktige tingene som gjør at man trives på jobb.

- Summen av en nydelig beskrivelse av arbeidsmiljøet her på avdelingen gikk rett i hjertet på juryen. Det måtte jo bli dere i Levanger, sa Vassel før han fikk Hanne Sørvaag opp på scenen.

Delte raust

Og Hanne Sørvaag skuffet selvsagt ikke. Den populære låtskriveren og artisten vet å levere musikk av høy kvalitet, og konserten på sykehuset var intet unntak. Hun delte raust fra omstendighetene rundt sine sangtekster, og serverte sanger om kjærlighet, livets mangfoldighet og sterke damer på løpende bånd. Sistnevnte passet kanskje godt på en kvinnedominert arbeidsplass.

- Å, det er så gode vibber herfra. Jeg skjønner godt at dere har fått denne premien. Gratulerer, sa Hanne Sørvaag og avsluttet konserten med sin egen versjon av Benny Borgs «God morgen, min kjære» fra TV2-programmet Hver gang vi møtes, og ikke et øye var tørt.

Tårer i øynene

Etter gode ord, nydelig musikk, blomster og klemmer var det en rørt Randi Dørum som kom opp på scenen etter konserten.

- At dere i KLP har en sånn konkurranse gjør at vi føler at vi blir sett. At vi løftes frem, sa Dørum.

- Jeg kjenner at gråten tar meg litt. For en fantastisk konsert. Jeg håper dere har kosa dere like mye som meg. Dette er takket være vår gode arbeidsplass og vår arbeidsglede som vi klarer å skape sammen, sa Dørum til sine kolleger i den fullsatte salen. Også avdelingens pensjonister var invitert til vinnerkonsert denne ettermiddagen, og ikke uten grunn. Randi Dørum benyttet anledningen til å takke også dem for alt hun har lært av dem gjennom årene.

- Det er pensjonistene våre som har gitt meg arbeidsglede og arbeidsmoral som jeg har forsøkt å ta med meg videre.

Veldig spesielt

Dørum beskrev et kollegium som gjennom krevende arbeidsdager stiller opp for hverandre, som hilser hverandre blidt i overganger mellom vaktene, og et sterkt fellesskap både på jobb og i fritiden. Å vinne Arbeidsgledeprisen og på toppen av det hele få et besøk av Hanne Sørvaag var stort.

- Det er veldig hyggelig at Hanne gjester oss og er med på å sette vår avdeling og vårt arbeid «på kartet». Dette er veldig spesielt og bedre enn all verdens lottogevinster.