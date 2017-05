Svette sixpacks gjør ingen sommer

At det kommer en Baywatch-film så lenge etter TV-serien med storhetstid på 90-tallet, betyr at mange som ser denne filmen ikke har noe forhold til Pamela og Hasselhoff, slik resten av oss har.

Det er kanskje derfor nevnte skuespillere avspises med noe av det slappeste man har sett av gjesteopptredener i en Hollywood-film. Det å ha vist fram en strandløve i en Hasselhoff-T-skjorte ville faktisk vært langt morsommere.

Regissør Seth Gordon har nok slitt med dilemmaet; Skal han lage nostalgi for fans av TV-serien, eller en film for et helt nytt publikum? Det ender i et kompromiss som ikke storgleder noen.

Mannlige helter

Øverst på filmplakaten finner vi navn som Dwayne Johnson og Zach Efron. Store, muskuløse Johnson spiller Mitch Buchanan, altså Hasselhoffs rolle, merkelig nok i seg selv i grunn, og er strandas Gudfar. Han rynker skikkelig på nesa når den skandalebefengte svømmehelten Matt (Efron) dukker opp på livredderopptaksprøve. Kan han likevel overbevise og overraske strandringreven?

Johnson er samtidig på ferten av et større kriminelt nettverk, men møter motstand fra andre på jobben som mener hans jobb er å redde surfere i nød, ikke å gjøre politiets jobb.

Alexandra Daddario er, som Efron, også en av nykommerne som hopper inn i badetøyet. Hun får derimot ingen helterolle, men henvises til å være Efrons flørt. Kelly Rohrbach er blondinen som en annen av de mannlige karakterene har forelsket seg i. Hun er med på et par billige jokes der poenget er at hun er så fin at klumsete og tykke menn mister fatningen. Tja. En kunne kanskje forventet at man i 2017 hadde kommet lenger?

Nå er jo ikke Baywatch en film som skal redde verden, men det hadde vært morsommere om kjønnsstereotypiene ble snudd langt mer på hodet under Californias sol enn det som gjøres her. Så får de som har glede av å se bulende sixpacks riktignok i pose og sekk, da Zach Efron er et monster i denne filmen. Sånn sett kan man si at man kommer ut i eyecandy-balanse.

Tuller med Baywatch

Noe positivt er det å ta med seg. Filmen evner å tulle med ting vi kjenner fra Baywatch-universet: Slowmotion-scener, typer en møter på stranda og dumme badevakter. Jeg tar meg også selv i å le over at ting er skikkelig teit, men jeg er usikker på om jeg ler av riktige grunner sett med filmskapernes øyne.

Actionscenene er også brukbart tøffe. Det kjøres på med vannskuter, heftig livredding i flammehav og fyrverkeri. Et par ting ser skikkelig fake ut, men det er også kanskje meningen. Jeg skriver det på kontoen som nikk til Nittitalls-Baywatch, der CGI-effekter begrenset seg til en og annen eksplosjon og haifinne.

Et par skikkelig ting som ikke henger på greip, plotholes, er med og trekker ned. Når Scooby-gjengen, badevaktene, skal ut å fange mafiakvinnen som arrangerer fest, slippes de inn dørene uten problem for andre gang. Selv om hun jo vet at de er etter henne ...

Filmskaperne kjører ut musikk nonstop. Det skiftes sang før en låt er ferdig. Det er kanskje for å holde på oppmerksomheten til Snap-generasjonen.

Så skal det faktisk sies at det er en god del tøff musikk i filmen. Vi har Run The Jewels og The Chemical Brothers iblandet klassikere fra Lionel Richie og Bee Gees.

Slapt gjensyn

For dem som husker Baywatch fra da serien var stor, den gikk faktisk fra 1989 til 2001, så er filmen en nedtur. For dem som ikke husker TV-serien, må dette oppleves som en merksnodig filmopplevelse. Som en ungdomsfilm laget for voksne.

En kan ta seg i å savne både den ene og andre skuespilleren. Baywatch 2017 kunne blitt et langt bedre resultat om man hadde våget og tatt et valg om å lage noe helt nytt.

Fargo fungerer nå som TV-serie. Twin Peaks er tilbake.

Så da må kanskje spørsmålet stilles: Hvem med kvalitet og evne kan ta Baywatch tilbake som TV-serie?