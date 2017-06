Nominert som beste kvinnelige skuespiller

Søndag 18. juni er Oslo Nye Teater vertskap for utdelingen av Heddaprisen.

Det er en årlig pris for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst. Prisen ble første gang delt ut i 1998.

I kategorien beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle er Line Heie Hallem nominert for sin hovedrolle i forestillingen Rekyl.

Det var en oppsetting av Teater Innlandet i samarbeid med Nordland Teater og Franzisca Aarflot Produksjoner.

Hallem gikk ut av Teaterhøgskolen i 2005 og har jobbet som frilansskuespiller ved en rekke teater rundt om i landet.

Hun spilte blant annet i Før det ringer ved Brageteateret, en forestilling som ble kåret til den beste for barn og ungdom i 2010.

De to øvrige nominerte til beste kvinnelige hovedrolle er Kjersti Tveterås for rollen som Rosalind i Som dere vil og Nina Ellen Ødegård for tittelrollen i Orlando.