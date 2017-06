Spennende med Vømmølfestival

Ungdommene var ikke akkurat heldig med temperaturen når deres vømmølarrangement gikk av stabelen på Minsaas plass torsdag kveld.

Men for dem som hadde kledd seg i de tradisjonsrike vømmøl-antrekket, så passet det nok bedre at gradestokken ikke viste mer enn rundt 10 grader enn det dobbelte.

Vi så imidlertid noen unge damer som nok synes at det var litt kaldt med bare skjørt og tynne sokker, selv at de fleste hardnakket hevdet at frøs gjorde de ikke.

Kribler i magen

De var lange blikk på tvers over plassen, for å se om det var noe fint å se på.

Det ble fort glemt da Øyvind Bragstad fra ungdomskontakten i kommunen annonserte Vømmøl-bingo fra scenen. Da ble konsentrasjon vendt mot brettet med alle tallene.

Og engasjementet var stort. Det blir ropt «Bingo» når de rette tallene var krysset av, og de fleste stormet inn til premiebordet i teltet ved siden av for å sjekke om tallrekken stemte.

Vømmøl-premier

Der var det både vømmøljakker og sekker fra «gammeldåggån» å vinne.

Og ungdommen så ut til å sette pris på premiene.

Det var nok mange potensielle «Storvømlinger» på Minsaas plass, slik at rekrutteringen til de voksnes Vømmøl-feiring ikke bør være i fare.

Det var sågar en jentetrio som dyrt og hellig lovte oss at dette var siste gang de var på dette arrangmentet, for neste år var de gamle nok til å komme inn i selveste Folkeparken.

Utover kvelden skulle det være konsert med Peder Storvømmelsvolds Eft., før en DJ skulle spille til dans for de unge frem til festen skulle avsluttes klokka 23.

Vømmølfestivalen 2017 er definitivt i gang!

Se bildegalleri i saken.