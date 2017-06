Hæla i taket i bingolokalet

Vi fikk aller nådigst komme inn da vi opplyste at vi kom fra «Blekka» i dalen.

Et par karer som kom samtidig fikk klar beskjed at her var det fullt.

Og det kunne vi si. Alle bord i bakgården på Talia var opptatt til siste plass, og inne var det like trangt.

Været kom også som bestilt, så det var kanskje ikke nødvendig med altfor tjukke Vømmøl-klær som enkelte hadde på.

Damene svinset imildlertid rundt i skjørt, og så ut til å kose seg med mer eller mindre lange blikk mot vinterbleke legger.

Selve bingobrettene brakte fram nostalgiske minner hos bladfyken. Disse kunne nok stamme fra 1970-tallet - om han ikke tok helt feil.

Du vil se dem i bildekarusellen, sammen med sikkert flere kjentfolk.