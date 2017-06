Kjærlighetsstien er en av rutene i den nye Sykkeltier'n

De siste to årene har Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag arrangert Sykkelkarusellen i Levanger. Målet var å få flere ut på sykkel, og folk kunne delta både med og uten tid.

Men det viste seg at de fleste som ble med var syklister som allerede trente mye.

Folk bestemmer selv når

Dermed bestemte arrangørene seg for å se på andre måter å treffe mer av bredden på. Sykkeltier'n blir litt ala Ti på topp, det er ti turmål som innbyggerne i Levanger kan ta når som helst mellom 8. juni og 21. september.

– Målet er å stimulere til økt kjennskap i nærmiljøet, og lavere terskel for å ta i bruk sykkelen i det daglige, sier aktivitetskonsulent Ragnhild Dullum Knudsen.

Sykkeltier'n er for hele familien, og man trenger åtte turer for å få deltakerpremie. Barn under 15 år og folk over 70 får premie etter fem turer. Alle som er med er dessuten med i trekningen av en terrengsykkel til en verdi av 2.500 kroner.

Klippetang på hvert sted

G-Sport og Stakset Sport1 kommer til å selge sykkelkortene, som inneholder både rutebeskrivelser, kart og klippekort.

Årets ruter er: NM-løypa (1,4km), Langfylltjønna opp (2,5km), Falstadskogen (6,3km), Kjærlighetsstien (8,1km), Møssingdalen skisenter (8,3km), Munkeby (11,5km), Okkenhaug (16,5km), Ytterøya rundt (17,9km) Skallstuggu opp (18,9km) og Tour de Tomtvatnet-løypa (47km).

Sykkeltier'n arrangeres av Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag, men de har jobbet tett med en arbeidsgruppe under forarbeidet - med representanter både fra kommunen og Norske Skogs bedriftsidrettslag. Fylkeskommunen støtter satsingen sammen med Ekstrastiftelsen og SpareBank1 SMN.