– Når det sentraliseres, får vi sørge for å desentralisere moroa

Leder Ketil Aksnes i Vømmøl Atletklubb fra Leksdal hadde med seg en bråte sambygdinger da han tok imot prisen for beste innslag i vømmøltoget i Folkeparken lørdag ettermiddag.

Juryen roste Atletklubben for å vise sjela av vømmøl med sitt innslag.

– Og temaet sentralisering er noe juryen setter pris på. Vi håper at man ikke gir seg, sa Marte Hallem på vegne av juryen.

Bak et av tablåene til Atletklubben sto det nemlig: «Atletklubbens siste år, vess barneskolen ikke består!!!! Gått nyttår!».

Snart blåses toget i gang.

Oppfordret andre bygder til å stille

Dette henviser til skolestrukturdebatten, som er en het potet i Verdal om dagen. Leksdal skole er blant dem som er foreslått nedlagt.

Fra scenen i Folkeparken kom Ketil Aksnes med en oppfordring til bygdene i Verdal.

– Vi har det styggartig når vi holder på. Vi utfordrer derfor andre dalfører til å sørge for at det blir et skikkelig opptog fra hvert dalføre. Når det sentraliseres, så får vi desentralisere moroa i alle fall, sa Aksnes som hadde mange med seg i toget tidligere på dagen.

– Det er 73,5 personer som bidrar, slo han fast.

På spørsmål om hvor alvorlig trusselen om å ikke bli med neste år, sier Aksnes til Innherred:

– Det er mer alvor enn noen gang!

Vant for niende gang

Dette var niende gang Atletklubben vant hovedprisen. I fjor ble vandrepokalen, som man må vinne tre år for å få, deres.

– Det er kjempeartig å vinne, og det etter stor innsats i hele bygda, sier Aksnes.

P.S. I forkant av prisutdelingen delte Fishøle TIF og Vømmøl Atletklubb bilder til hverandre. Fishøle ga bort et bilde av sine medlemmer, mens Vømmøl Atletklubb ga bort en hel gris.