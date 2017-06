Og neste års vømmøltema er ...

Det har vært tradisjon for å avsløre det som skal være neste års vømmøltema i Folkeparken etter toget lørdag. I år måtte Arnstein Langåssve fra arrangøren derimot fortelle publikum at man ikke er helt klar for lansering ennå.

Til Innherred sier Langåssve:

– Vi diskuterer flere tema, og om vi skal slå ihop dem, eller velge ett. Men vi kommer til å lansere det i løpet av et par dager.

Hørt i kulissene

Etter det lokalavisa hører i kulissene, er «auksjon» eller «gjenbruk» høyaktuelle tema. Så gjenstår det å se hva man lander på til slutt.