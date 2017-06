Publikumsfavoritt varsler at de har gått i vømmøltoget for siste gang

På Facebook lørdag kveld har kreativ leder Lars Børre Hallem i Vømmøl Atletklubb fra Leksdal, lagt ut følgende melding:

«Vømmøl atletklubb deltok for tiende og siste gang. Klubben har bidratt med ekvipasjer knyttet til tema hvert eneste år, så også i jubileumsåret. Vi hadde med alt det synges om i Vårres Jul-sangen, vasking, baking, slakting, ølbrygging, bading og juletre. 78 stk deltok for klubben som i år altså takker for seg. Dette ble bestemt på årsmøte 13.mai og endelig bekreftet etter sentraliseringsprosessen i kommunens formannskap 1.juni. Nå kan den politiske ledelsen gå tur fra klubbhuset, under gatelysene langs elvepromenaden, mens vi går elvepromenaden vår med hodelykt, mens det ennå er lys i husene. Takk for oss!»

– Seriøst

Lars Børre Hallem utdyper når Innherred får tak i ham lørdag kveld.

– Det er seriøst at vi ikke skal være med mer. Vi har snakket om det, og gjort et vedtak, sier Hallem.

Han legger til:

– Så skal vi ha ei evaluering etter vømmøl i litt politisk ånd. Vi har bestemt oss for å ikke være med, men det går an å endre på det standpunktet. Det ser vi jo at politikerne gjør hele tida, sier Hallem.

Frykter skolenedleggelse og fraflytting

Atletklubben vant også i år hovedprisen for beste innslag i vømmøltoget.

Bak et av tablåene til Atletklubben sto det: «Atletklubbens siste år, vess barneskolen ikke består!!!! Gått nyttår!».

Dette henviser til skolestrukturdebatten, som er en het potet i Verdal om dagen. Leksdal skole er blant dem som er foreslått nedlagt.

Fra scenen i Folkeparken kom leder Ketil Aksnes i Vømmøl Atletklubb med en oppfordring til bygdene i Verdal.

– Vi har det styggartig når vi holder på. Vi utfordrer derfor andre dalfører til å sørge for at det blir et skikkelig opptog fra hvert dalføre. Når det sentraliseres, så får vi desentralisere moroa i alle fall, sa Aksnes som hadde mange med seg i toget tidligere på dagen.

Bes fortsette

Hallem fastholder at Vømmøl Atletklubb ikke har noen planer om å være med i toget neste år. Likevel, døra er på gløtt.

– En skal aldri si aldri. Det handler også om det blir nok folk boende oppi der til å holde på, sier Hallem.

– Folk er glade i innslagene deres?

– Ja, det fikk vi høre i parken. Folk sier at hvis vi slutter, så er det mye bra som kommer bort fra toget. Det er artig å høre. Vi håper Vømmølfestivalen gjør grep slik at enda flere får lov til å gjøre noe ekstra. Nå er vi på julebord og skal feire seieren, sier Hallem.

Flere har reagert på Hallems melding om at Atletklubben ikke skal fortsette:

«NEI NE NEI IKKE LEGG DOKK NED», skriver Svein Edvard Selnes.