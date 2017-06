Neste vømmøl blir du nødt til å by på deg selv

Innherred har allerede spekulert , men kan nå med sikkerhet melde at neste års vømmøltema er auksjon og gjenbruk.

– Et slags dobbelttema som kanskje henger litt i hop. En auksjon er jo med ting som er brukt før, og det samme er gjenbruk, sier program- og markedsansvarlig Arnstein Langåssve i Vømmølfestivalen.

Foreslått av flere

Han forteller at et auksjonstema er noe flere har foreslått på festivalens Facebook-side.

– Auksjonen er jo i vømmøluniverset med Auksjonsvisa, og det er mye en kan ta for seg. Når det gjelder gjenbruk, så ble det faktisk foreslått fra en bedrift - Innherred Renovasjon. At det kom derfra syns vi er kjempeartig. Hele Vømmølfestivalen kan jo likne på et gjenbrukstorg når man ser på toget. Å få folk til å være litt kreativ rundt det, og tenke at det ikke er noe som er søppel, er jo også et miljøperspektiv som passer inn i vømmøluniverset, sier Langåssve.

Han håper at bedrifter også vil hive seg på i større grad enn tidligere.

– Kanskje kan vi få til en bedriftskonkurranse, spekulerer han.

Tror på god respons

Arnstein Langåssve tror temaet blir godt tatt imot.

– Ja, vi har fisket litt i det folk har snakket om, blant annet på Facebook, og jeg tror folk synes det høres ut som en god plan, sier Langåssve.