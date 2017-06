Klare for totimers konsert

Tistedalens Musikkforening og Levanger Musikkforening byr på musikalske opplevelser på rekke og rad i samarbeid med Åsen Hornmusikklag lørdag formiddag. Først skal de to førstnevnte arrangere en marsjkonsert i gågata i Levanger sentrum fra klokken ti, før de følger opp med en tredelt konsert i Sjøparken like etter. Da spiller alle tre foreninger opp med kjente og ukjente låter for publikum i sjøparken med totalt nesten 70 musikanter i aksjon.

- Vi spiller både hver for oss og sammen på ulike numre. Det er også en del av gjenvisitten fra Tistedalens Musikkforening, som er foreningen hvor Grete Ludvigsen meldte seg inn etter at hun flyttet fra Levanger. Vi besøkte de i fjor, og nå besøker de oss, sier Lene Stamnes i Levanger Musikkforening.

Svarva åpner

Levanger Musikkforening er også 125 år i år, og feirer det med flere arrangementer i løpet av året. I Kulturuka spiller de opp på nest siste dag med totalt to timer med konsert, som åpnes av ordfører Robert Svarva.

- Vi er veldig glade for å få med oss ordføreren til å ønske velkommen til konserten. Det er kjempeflott gjort av ham å bidra, sier Stamnes.

Åpner utstilling

Etter konserten i Sjøparken, marsjerer de også sammen fra parken og bort til Galleri Fenka, hvor de tre korpsene/musikkforeningene skal åpne sommerutstillingen til kunstgalleriet klokken 14.

- Vi gleder oss enormt til å få åpne denne utstillingen, som viser hvor mangfoldig kunsten er i Levanger, sier Stamnes.