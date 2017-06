Arnulf Haga blir spelkonge

Adressa skriver søndag ettermiddag på sine nettsider at spelkongen Arnulf Haga skal nettopp få rollen som i konge i et spel. Og det i et spel der han selv har blitt harselert med - "Slaget på Testiklestad".

- Ta hevn

Han innrømmer til mediehuset at han måtte tenke seg om to ganger før han sa ja til rollen. Men han påpeker at han er veldig glad for at han gjorde det.

- "I'm furious!" som de sier i Amerika. Nå får jeg muligheten til å ta hevn over både "Testiklestad" og sørtrønderne som har lurt oss nordtrønderne inn bakveien i ett, stort fylke, sier han til Adresseavisen.

Spelet har blitt spilt siden 2014, og den annerkjente teaterregissøren har blitt harslerert med flere ganger. Et eksempel på det var da en uønsket lausunge som hjemsøkte gården som utburd ble kalt Arnulf Haga.

Til tross for at Haga har vært et sentralt tema i tøysespelet så har han ikke følt seg fornærmet:

- Nei, overhodet ikke. Jeg syntes det var kjemperartig og man kan ikke ta seg selv så høytidelig.

Siste gang

Dette er den siste gangen "Slaget på Testiklestad" settes opp, og det var i den forbindelse regissørene (Mads Bones, Kyrre Havdal, Ole Christian Gullvåg og Olve Løseth, journ.anm.) fant ut at Haga måtte med i avslutningsoppsetningen.

- I år blir "Testiklestad" spilt for siste gang, og da var det naturlig at vi spurte selveste spelguden Arnulf Haga om å bli konge. Han kommer til å sette nådestøtetm, forteller regissørene.