Klare for hesteskofinalen

Under Vukudåggån ble det holdt første runde i årets Innherredsmesterskap i hestskokasting. Arrangementet er i regi av lokalavisa, med Levanger Hestskoklubb som teknisk arrangør, og skal gjennom fem kvalifiseringsrunder før den store finalen.

Fjorårets vinner, Håkon Sørheim, var tilstede i Vuku, men for han var disse oppvarmingskast, siden han allerede er kvalifisert for finalen i Sjøparken i Levanger den 5. august.

Tre i omkast om finaleplass

51 stykker var meldt på kastinga, og Odd Einar Haugan startet kalaset. Det ble kastet mange bra kast, og det ble gitt flere store poengsummer. Poengsummen 38 viste seg flere ganger, og førte til slutt til at det ble omkast på tre stykker – for å gå videre til finalen.

Det ble ganske likt i omkastrunden, med 25, 26, og 28 poeng. Jostein Kålen vant omkastingen.

Både store og små kastet hestesko, og flere imponerte. Noen viste at de hadde kastet før, mens andre satset på nybegynnerflaks. Møyfrid Kvernmo viste at hun hadde kastet før, og gikk i ledelsen med 40 poeng! Da ble det latter og jubel.

Ingen nådde helt opp til Møyfrid før siste slutt, da Ivar Dillan skulle ta sine kast. Første kast endte oppstilt mot pinnen – som gir 25 poeng, da ble det spenning blant publikum. Etter tre andre kast hadde han hele 41 poeng, som ga han førsteplass. Ivar ble veldig overasket da han hørte poengsummen sin.

– Jeg har kastet litt før, men det var vel litt flaks inkludert her ja, sier han lurt.

God stemning

Ivar Dillan sier han håper flaksen er med ham i finalen også.

Alle var godt humør, uavhengig av deres poengsum. Det var latter og morsomme kommentarer gjennom hele kvalifikasjonsrunden.

Wiggo Johansen i Levanger hestskoklubb var imponert over kastingen i Vuku.

– Når det gjelder kvaliteten var denne meget bra på de beste og jeg kan ikke huske å ha hatt slike resultater for de ni første noen gang. Dette vil si at man allerede nå er på trekningsnivå for siste «Lucky Loser» da denne kastesummen allerede er på 34 poeng. Så det kan bli meget tøft å komme til finalen i år, sier Johansen.

PS: Neste kvalifisering skjer i Stadionparken i Levanger tirsdag 20. juni klokka 18. Merk også at arrangørene i Åsen, under bygdedagen på Elvheim søndag 2. juli, har satt tidspunktet klokka 14 for hestskokvalifiseringen, ikke klokka 13 som skrevet tidligere.