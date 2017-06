Kværner Verdal gir bort familiedag til folket

For noen dager siden dukket arrangementet «Kværner i sikte» opp på Facebook. En familiedag på Stiklestad lørdag 12. august.

– Det blir konkurranser og hesteridning, veltepetter og sveisesimulator, øksekasting og bueskyting, bruskassestabling og brannslokkingsdemonstrasjon - og mange andre spennede aktiviteter for store og små, lover arrangørene.

Dessuten, det blir også gratiskonsert i spelamfiet på Stiklestad, med de ungdommelige favorittene Katastrofe, Erik og Kriss og Skei & PT.

– Vi har fått noen spørsmål om man må være ansatt i Kværner for å være med på Kværner i sikte, men det må man naturligvis ikke. Dette er en åpen familiedag for alle, en gave fra oss til alle i bygd og by. Vi håper det blir smekkfullt på Stiklestad, fremhever Kværner i sikte på sin Facebook-event.